Novosti online | 25. mart 2020. 13:43 | Komentara: 0

Novak Đoković i Marijan Vajda kombinacija, koje vlada teniskim svetom, saradnja veka u svetu sporta. Sigurno da nije bilo Slovaka da ni karijera Srbina ne bi išla ovim pravcem. Nole to i ne krije, pa često ističe Vajdin značaj u svakom osvojenom turniru.Najjbolje se videlo koliko Đokoviću znači Marijn u momentima kada nisu sarađivali i kada je Srbin prošao kroz najgori period u karijeri 2017. godine. A kako je sve počelo i kako je došlo do saradnje između Noleta i Vajde ispričao je Slovak za tamošnje medije."Uoči Rolan Garosa 2006. godine me je jedna agencija pitala da li sam zainteresovan da se sretnem sa Novakom u Parizu. Nisam znao mnogo o njemu, bio je 63. teniser sveta. Nisam želeo da idem i da dogovaram posao, previše sam putovao, ali sam doneo spontanu odluku da odem i da pokažem grad svojoj najmlađoj ćerki Nataliji. Imala je 11 godina u tom trenutku. Otišao sam da sretnem i Novaka. Ušao je u četvrtfinale Rolan Garosa, a već na turniru u Hertogenbošu sam bio njegov trener", izjavio je Vajda.Posle nekoliko godina velikih uspeha, Marijan i Novak su morali da se rastanu 2017. godine... Na sreću, na samo godinu dana."Toliko dugo radim sa Novakom da ovo više nije stvar treninga, već poverenja i energije. Novak oseća veliku podršku od mene. Važna uloga trenera je da mentalno bude uključen u meč, da igrač vidi koliko je trener prisutan i koliko ga zanima ishod. Ja neću samo da radim treninge i da sedim... Veoma sam zainteresovan za sve, toliko da se ponekad i ja nađem na terenu", ističe Vajda.Slovak je trenersku karijeru počeo 1996. godine sa Dominikom Hrbatijem, potom je radio sa Karolom Kučerom, a od 2006. sarađuje sa Đokovićem.Izvor: B92