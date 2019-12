Novosti online | 12. decembar 2019. 11:25 | Komentara: 0

Novak je najbolji teniser prethodne decenije, a do kraja sledeće godine ćemo ga možda nazivati i najboljim ikada – navodi se u opisu specijalizovanog teniskog portala

Veliko priznanje za Novaka Đokovića. Osvojio je mnoštvo pehara, slavio u mnogo epskih mečeva, a sve to nije prošlo neopaženo.





Specijalizovani portal “tennis.com” ga je proglasio za najboljeg tenisera decenije! Ispred dvojice velikih rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala.





Srpski as je od 2010. godine do danas odigrao ukupno 726 mečeva i ostvario 627 pobeda, osvojio je 15 od svojih 16 grend slem trofeja, došao je do sva četiri pehara na tim turnirima, postao prvi igrač koji je osvojio sve Masterse, četiri puta je dobio Laureus nagradu...