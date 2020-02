N. St. | 24. februar 2020. 20:23 | Komentara: 0

“Proslava života”. Pod tim imenom se u “Stejpls centru” održava komemoracija za Kobija Brajanta, njegovu ćerku Đijanu i još sedmoro ljudi koji su preminuli u helikopterskoj nesreći.





Džimi Kimel je kao voditelj programa pokušavao sve vreme da zadrži suze pred mnogim bivšim igračima i poznatim ličnostima koje su se tu našle. Posle uvodnog govora je prepustio reči Vanesi Brajant.





- Hvala vam, ovo nam mnogo znači. Volim vas - pokušavala je Vanesa da nađe način da izgovori sve što želi i ne zaplače.





- Želim da pričam o Kobiju i Điđi, počeću od moje male devojčice - rekla je i počela da plače.





Pošto je uspela malo da se smiri, nastavila je svoj govor.





- Đijana je nežna i divna devojčica. Uvek me je ljubila za dobro jutro i laku noć. Kada to ne bi uradila, poslala bih joj poruku “Ništa od poljupca”, dobila bih odgovor “poljubila sam te, ali si spavala”. Bila je tatina devojčica, ali znam da me je volela. Bila je jedna od mojih najboljih prijateljica, volela je da kuva. Napravila je Kobiju rođendansku tortu prošle godine, izgledala je profesionalno. Obožavala je sa mnom da gleda kulinarske emisije, sa sestrama “Diznijeve filmove”, sa tatom “Survajver” i NBA utakmice.





Dok su se iz publike čuli uzdasi i tražile maramice, ona je nastavila.





- Njen osmeh je bio kao zrak sunca. Kobi je uvek govorio da ima moju “vatru”, moj sarkazam i najlepši osmeh. Bio je zarazan. Čist i iskren. Kobi i Đijana su se prirodno privukli. Imala je tu moć da zapamti sve reči pesme posle par slušanja, bio je to njen i Kobijev talenat. Bila je odlična u mnogim sportovima, sjajno je plesala. Volela je da pliva, skače u bazen. Bila je puna samopouzdanja, ali ne arogantno. Muškoj košarkaškoj ekipi u školi je davala savete kako da napreduju. Uvek je pazila na sve, posebno na svačija osećanja. Znala je govori i piše mandarinski, španski, imala je odlične ocene i u isto vreme bila na putu da postane sjajna košarkašica. Spremala se za srednju školu sa sestrom Natalijom. Sve nas je učinila posebnim i to i dalje radi.







Foto: EPA



Vanesa nije mogla da zadrži suze...





- Nikad se nije zadovoljavala malim stvarima, bila je lider, učitelj, imala je svoj stil oblačenja. Davala je najlepše zagrljaje i poljupce, toliko čvrsto bi me grlila da sam tu ljubav mogla da osetim, taj njen pogled dok me gleda. Nedostaje mi mnogo. Bila je prepuna energije, nisam mogla da je ispratim po tome. Nedostaju mi njeni poljupci, smisao za humor, sarkazam, taj divni osmeh. Bila je sunce koje bi ulepšalo svaki dan. Bila je sjajna ćerka, odlična mlađa sestra i još bolja starija sestra. Uvek je bila tu da pomaže, da bude uz sve nas. Kapri me mnogo podseća na Đijanu, imaju sličan osmeh.





A, onda je usledio momenat koji je mnoge rasplakao.





- Nećemo moći da vidimo Điđi kako ide u školu, nismo imali šanus da je naučimo da vozi kola ni da joj kažem kako je lepa na dan njenog venčanja, kako pleše sa Kobijem na svadbi, bila bi odlična kao majka, imala je taj majčinski odnos od malih nogu. Verovatno bi bila među najboljima u ženskoj NBA ligi. Napravila bi veliku razliku za žensku košarku. Bila je motivisana da se izbori za ženski sport, pisala je razne radove na tu temu. Ponosna sam na nju i sve što je uradila za ovih 13 godina. Pročitala sam sve radove koji su njeni drugari napisali o njoj i ponosna sam na to. Teško mi je da zamislim život bez nje. Nedostaješ mi svakog dana, volim te.





Potom je krenuo deo govora o Kobiju.





- Mojoj srodnoj duši. Svi su ga znali kao čoveka koji je bio takmičarski nastrojen na terenu, jedan od najboljih igrača svih vremena, dobitnik Oskara. Za mene je bio moj Koko, moja ljubav, za njega sam bila Princeza, a on mi je bio sve. Zajedno smo od kada sam imala 17 i po godina. Ja sam njegova prva ljubav, devojka, žena. On je rano ustajao, ja sam dugo spavala, on je bio vatra, ja voda, često smo se menjali. Ne znam po čemu sam zaslužila takvog čoveka. Bio je on ta romantična osoba u našoj vezi, uvek je planirao posebne stvari za Dan zaljubljenih, za godišnjicu, ručno je pravio neke poklone, sve to dok je naporno trenirao i radio. Maštali smo da zajedno dočekamo stare dane i da odgajamo naše divne devojčice.





Imali su velike planove...





- Nekoliko nedelja pre tragedije mi je poslao poruku kako jedva čeka da provedemo vreme zajedno nas dvoje, bez dece, jer sam njegova najbolja prijateljica. Bili smo previše zauzeti za to. Znači mi što imam tu poruku u telefonu. Želeo je da Natalija preuzme njegovu kompaniju i da zajedno dočekamo starost. Radovao se da bude najzanimljiviji deka, da bude onaj zabavan čovek. Pričao je devojčicama da treba da budu hrabre, da idu napred i kada je teško. Obožavao je da provodi vreme sa devojčicama, da ih kupi iz škole, da im peva zanimljive pesmice tokom kupanja, uvek je bio tu da nam pomogne. Umeo je Kapri da uspava tako brzo, da je to naučio tokom čitanja knjige.





Otkrila je i neke zanimljive detalje.





- Nekako je uvek znao gde se nalazim, posebno kada kasnim na njegove utakmice. Bio bi zabrinut ako nisam na svom mestu pre meča. Uvek sam mu odgovarala “nećeš dati 81 poen u prvoj četvrtini”. Svi sa decom razumeju da ponekad ne možete na vreme da izađete iz kuće, vremenom se navikao na moje kašnjenje. To koliko je brinuo gde smo i da li som stigli i da razmišlja o utakmici govori koliko mu je stalo o porodici. Pokušao je Nataliju da ubedi da igra košarku, ali je nije pritiskao. Gledao je njene odbojkaške utakmice i smatrao je da može da bude plejmejker. Bjanki i Kapri je govorio da će igrati košarku kad odrastu kako bi mogli više vremena da provedu zajedno - rekla je Vanesa, na kratko zastala, pa nastavila:





- Nažalost, to se neće dogoditi. Zahvalna sam što je čuo Koko kako izgovara “tata”. Neće biti kada krenu u vrtić ili kad budu išli kod lekara. Želim da moje ćerke zapamte kakav je bio čovek, otac, muž. Hteo je da buduće generacije budu još bolje i da ne prave iste greške. Kroz karijeru, knjige, sav rad je sve naučio nešto.







Foto: EPA

Na kraju je uz suze završila:





- I Kobi i Điđi su obožavali život. Bog je znao da ne mogu da budu na zemlji jedno bez drugog, uzeo ih je kako bi bili zajedno. Dušo, čuvaj našu Điđi, ja ću naše ostale devojčice da pazim. Zabavite se u raju dok se jednog dana ne sretnemo ponovo. Volim vas i nedostajete mi - zaključila je Vanesa.