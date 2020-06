Novosti online | 13. jun 2020. 12:24 |

Posle dugo godina na crno-beloj strani Topčiderskog brda mirno očekuju početak prelaznog roka. Da će leto u Humskoj biti relativno mirno najavio je i trener Partizana Savo Milošević, gostujući na TV “Prva”.- Mi smo trenutno u situaciji kada smo uspeli da izađemo na "zelenu granu" i ne moramo po svaku cenu da prodajemo. Prelazni rok traje do 1. oktobra i imamo dovoljno vremena da razmislimo šta je najbolje – rekao je strateg crno-belih, pre nego što je otkrio za koje fudbalere “parnog valjka” postoji interesovanje.- Nije Sadik jedini igrač za kog imamo ponude. Svi naši stranci i klinci su na dobrim cenama. Imamo ponude za Sumu i Asana, što malo ljudi zna. Nama je ovaj derbi dobro došao, jer je Evropa gledala meč i videla pravi kvalitet mojih igrača. Nećemo imati problem kada je u pitanju prodaja, moramo da budemo pametni. Ako se desi da prodamo nekoga, to će biti jedan igrač kako bi imali finansijski mir. Ali ako neko ode, doći će adekvatna zamena - rekao je Milošević.Mladi strateg se osvrnuo na drugi ovosezonski trijumf protiv večitog rivala. Podsetimo, crno-beli su na svom stadionu u sredu savladali Crvenu zvezdu 1:0 u polufinalu Kupa Srbije.- Nisam imao prilike da kažem na konferenciji da je ova utakmica bila dosta dobra i kvalitetna. Mi smo iznad evropskih mečeva istrčali utakmicu, Zvezda je u velikom meri odgovorila. Nije bilo puno golova, ali nije bila ni zatvorena utakmica. Mi smo po logici više napadali, jer imamo ofanzivniju ekipu i igrali smo na našem terenu. A ako želite da igrate ofanzivno, onda morate da dovedete profil igrača koji imaju ofanzivne karakteristike i tako razmnišljaju. Da imaju brzinu, hitrinu i eksplozivnost - rekao je Milošević.Trener crno-belih je potvrdio i to da je Partizan ove sezone bio mnogo bolji na velikim nego na malim utakmicama.- To je jedna od najvećih boljki o kojoj razmišljamo i koju pokušavamo da rešimo. Mislim da ćemo biti u prilici da malo bolje reagujemo. Prošle godine osnovni problem je bio mali fond igrača i dolazilo je do umora. Može da se kaže i delom da je motivacija. Ako znate da igrate sa Junajtedom za tri dana, momci retko nađu motivaciju. A opet, svi su hteli da se dokažu protiv Partizana koji je igrao dobro u Evropi. To što godinu dana igramo na nož, to nas je učinilo dobrom ekipom i rasli smo - jasan je Milošević.