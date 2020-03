Novosti online | 08. mart 2020. 09:48 | Komentara: 0

- Sve je to normalno u fudbalu, uvek su emocije malo naglašene. Dest je mnogo odlazio napred i u takvim situacijama ako izgubimo loptu, to je odmah 0:1. On je dobar dečko i igrač, ali imam daleko više iskustva od njega i pokušavam da mu pomognem. Rekao sam mu: „Ne može stalno da se trči u napad“. Naši defanzivci su morali u previše duela da ulaze zbog toga. Pričali smo o tome - objasnio je Tadić i dodao da su emocije u fudbalu vrlo bitna stvar.









- Možda je bilo malo preterano, ali takva stvar nam je možda bila potrebna u ovom trenutku. Moramo da držimo jedni druge budnim, a to podrazumeva da nekad nešto mora da se „proguta“. Bitno je da jedni druge guramo napred, do ivice naših mogućnosti - istakao je Ten Hag.









Posle sezone iz snova, u kojoj su ih sekundi delili od finala Lige šampiona, fudbaleri Ajaksa susreli su se sa drugom stranom medalje. Eliminacija iz Lige šampiona posle prve faze, pa završetak ovosezonskog evropskog puta u prvoj nokaut rundi Liga Evrope, uz posrtanje u nacionalnom šampionatu podigli su tenziju među “kopljnicima” toliko da čak i oni najmirniji izgube nerve.Tako je sprski reprezentativac Dušan Tadić bio u ulozi u kojoj ga je retko ko video. Kapiten Ajaksa je tokom subotnje utakmice sa Herenvenom pobesneo na mladog saigrača Seržinja Desta, toliko da se samo čekalo kada će da mu “udari jednu vaspitnu”.Ipak, situacija se brzo smirila, a Tadić tokom poluvremena bes kanalisao u pravom smeru, pa je dva gola bio najzaslužniji za pobedu (3:1), koja je holandskom šampionu bila preko potrebna posle dva vezana poraza.Ni trener Ajaksa Erik ten Hag se nije mnogo uzbudio oko te scene na terenu koja je uzburkala duhove.