Novosti Online/ V. M. P. | 23. decembar 2019. 07:30 |

FOTOGRAFIJA folk zvezde Aleksandra Vuksanovića, poznatijeg kao Aca Lukas, na kojoj on leži na krevetu u nečijem stanu, a ispred njega na crnom stočiću stoji kesica sa belom supstancom, a na crnom poslužavniku na stolu se vide beli tragovi, usijala je u nedelju internet i društvene mreže.





Kako je pevač na fotografiji bez majice, a sunčeva svetlost pada na njega, najverovatnije da je nastala tokom leta. Odmah smo pozvali Lukasa kako bi čuli njegov komentar, a on je za naš list rekao:





- Fotografija je nastala davno, iz zezanja sa drugarima. Kakva droga, to je šećer! Mi smo se za***avali, a neko je sada to zloupotrebio, iz ne znam kog razloga. Zar mislite da bih ja posle svega što sam uradio u životu, dozvolio sebi ovako nešto? Ni kad sam to radio nije bilo moguće da ispliva neka ovakva fotografija, a ne sad. Boli me uvo, nemam za šta da se pravdam - poručio je folker.