Politika

VUČIĆ ODMAH POZVAO IZVOĐAČA RADOVA: Predsednik Srbije obećao put, a Dodik kuću, domaćinu iz Vodica kod Šipova

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03. 08. 2026. u 13:06

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u selu Vodice kod Šipova, gde je posetio porodicu Darka Ilića, koji ima petoro dece i jedno unuče.

ВУЧИЋ ОДМАХ ПОЗВАО ИЗВОЂАЧА РАДОВА: Председник Србије обећао пут, а Додик кућу, домаћину из Водица код Шипова

Foto: Pink Printksrin

- Koliko vas ima u okruženju, kuća, porodica - pitao je predsednik domaćine i dobio odgovor da ih je pedesetak.

- Svi ste na okupu - upitao je, na šta mu je domaćin rekao da nisu baš svi tu.

Domaćini su kazali da je put najveći problem. Vučić je obećao da će taj problem biti rešen.

Predsednik je pozvao izvođača za izgradnju puteva, i dao je telefon domaćinu da sam kaže kuda treba da prođe asfaltirana saobraćajnica.

Dodik je obećao domaćinu Darku Iliću da će pomoći da se završi kuća u Vodicama.

- Šta mu još treba? Kada dobije put, živeće na najlepšem mestu na svetu. Ja sam obećao put, Mile kuću. Ovo što sam ja rekao je java, završićemo za 15-20 dana. Nadam se i ovo što je Mile obećao - našalio se predsednik.

Vučić se raspitivao oko uzgajanja krava, čime se inače bavi porodica Ilić.

- Neverovatna je lepota prirode ovde - kazao je.

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