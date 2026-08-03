AU, TOTALNA DESTRUKCIJA: Rusi razneli ključne ukrajinske vojne objekte - Gori u Odesi i Nikolajevu

RUSKA vojska izvela je udare na objekte transportne infrastrukture u Odesi i Nikolajevu koji su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, korišćeni u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Kao rezultat udara visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem, kao i bespilotnim letelicama, pogođeni su: u luci Odesa – rezervoari sa gorivom i mazivom namenjeni za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine; u luci Nikolajev – morski tegljač koji je bio preuređen za upotrebu besposadnih plovila - navodi se u saopštenju, prenele su RIA Novosti.

Tokom noći ruske snage izvele su udar na kijevsko preduzeće „Fire Point“, koje, prema navodima, proizvodi komponente i bojeve glave za krstareće rakete „Flamingo“.

Među pogođenim objektima u ukrajinskoj prestonici, kako se navodi, našli su se i:

„Radioizmeritelj“, gde su, prema tvrdnjama, proizvodeni delovi za bespilotne letelice FP-1 i rakete „Neptun-MD“;

„Burevestnik“, koji je, kako se navodi, bio zadužen za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice i radarsku tehniku;

„Kijev-25“, objekat povezan sa proizvodnjom i skladištenjem sistema za elektronsko ratovanje Lima;

„Kijev-21“, gde su, prema navodima, sklapane i skladištene bespilotne letelice.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da su ovakvi udari usmereni na infrastrukturu radi smanjenja vojno-ekonomskog potencijala protivnika. Kako navode, u tim napadima koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa.

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