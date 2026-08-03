EMOTIVNI TRENUTAK U ČIPULJIĆU, VUČIĆ UŠAO U OČEVU PORODIČNU KUĆU: Tu sam učio, igrali smo fudbal, telefona nije bilo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Republici Srpskoj. Vučić je posetio Janjske otoke kod Šipova, kao i povratničku porodicu Darka Ilića u selu Vodice. Predsednik je potom obišao Novo Selo. Vučić je popodne stigao u Čipuljiće, u porodičnu kuću.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić u Čipuljiću

Predsednik Vučić stigao je u porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću. Kazao je da ima tremu uvek kada dolazi ovde.

Vučić je rekao da je dosta vremena provodio tu, učio, igrao fudbal...

- Mi krave kada smo čuvali, idemo gore na brdo...posle smo raznosili mleko. Tu sam učio nešta da radim kao klinac. Igrali smo fudbal, tada telefona nije bilo. Bio neki Riša Stanić, on je igrao lopte odlično. Ja nisam bio tako loš - rekao je Vučić.

- Ovde su svi Srbi, sem porodice Čavić, navijali za Zvezdu. Bukvalno svi, negde oko 3.500 ljudi. U Poreču su navijali za Partizan, a u gradu za Hajduk ili Dinamo - dodao je predsednik.

- Malo je Srba ovde, nema 40-ak Srba u čitavoj čaršiji. Malo ću da odmorim i malo sa prijateljima, a onda sam pozvao sve ljude, i komšije i sve druge, od šest, sedam sati, čekam i Šerifa komšiju, da popijemo koju - kazao je.

Kako kaže, po 3-4 meseca je provodio u ovom mestu.

- Mi smo bukvalno svaku kuću znali, malo mesto - naveo je Vučić.

Obraćanje Vučića

- Hvala vam što ste došli u ovolikom broju i hvala vama koji niste odavde, ali vodite poreklo odavde, a došli ste. Za mene je mnogo važno da nešto ostavimo. Rekli su nam da je najvažnija voda, mi ćemo sa 60 posto da finansiramo izgradnju vodovoda, a RS sa 40 posto. Hoću da vam se zahvalim što čuvate budućnost srpskog naroda, ovde gde je to teško. Hvala što čuvate srpsko ime i prezime i sećanje na poginule mučenike. Kada ovo uradimo, nije kraj. Doći ću ponovo. Nemojte da sumnjate u ljubav Srbije - rekao je Vučić.

Milorad Dodik kazao je da je Vučić prvi predsednik Srbije koji je stupio na ovo tlo.

- On je naše gore list. On ima empatiju, solidarnost - kaže Dodik.

Vučić u Novom Selu

Predsednik Vučić u poseti je Novom Selu, opština Kupres.

- Mnogo je lepo, ne postoji nešto lepše. Priroda je jedinstvena - kazao je Vučić.

Potom je ukazao na stradanja ljudi u ovom kraju.

- Sve je bilo odavde spaljeno. To je život, da znamo kako da budemo u budućnosti pametniji, da se odbranimo, ali i mi da znamo da nikoga ne napadamo - rekao je Vučić.

Dodao je da je jako malo ljudi nastanjeno u ovom kraju.

Vučić je obišao Hram Presvete Bogorodice.

- Toliki su zločini bili, ljudi ovde nikada ne skidaju crninu, i muškarci i žene. Drugačiji su običaji nego u Srbiji, videćete i sutra, bukvalno su svi u crnini, i na vrućini - rekao je predsednik.

Ponovio je da je priroda predivna, ali da naroda nema. Upitao je koliko ima Hrvata, na šta je dobio odgovor da ih je 1.000.

Upitao je da li nešto može da se uradi za kraj. Meštani se rekli da je problem voda, kao i da bi sve to koštalo oko dva miliona evra.

- Mi ćemo da nađemo deo, bar 1,2, a od Mileta uzmite ostatak, vidite sa Srpskom - rekao je Vučić.

Vučić je potom položio cveće na Spomenik ubijenim koscima - uoči Ilindana 1941. godine ustaše su sa njiva ispod sela pokupile 43 kosca i bacile u jamu.

- Blizu smo moje očevine i dedovine, ja sam živeo sa tim, mene je baka vaspitala. Ja sam znao za sve što se zbivalo u Drugom svetskom ratu. Neki kažu da sam pogrešno vaspitavan, azdojen od rođenja... Ja gledam kako da pomognemo, kako može da ekonomski procveta. Naravno da brinem o našem narodu - rekao je Vučić, nakon konstatacije novinarke da je posebno emotivan.

O inflaciji

- Inflacija danas, imamo fleš procenu za poslednji mesec, je u Srbiji 1.9 posto. Tako da smo uspeli to da pobedimo konačno, tako da razmišljmo kako da guramo napred - kazao je Vučić

O navodima Slobodne Bosne da prospita pamet o miru i da hvali ekonomske uspehe Srbije, Vučić kaže:

- Oni neka prospipaju šta hoće o ratu, a ja ću o miru. Imao bih mnogo kontrapitanja, ali neću. Što se tiče ekonomskih uspeha, ne pričam je nego MMF, Svetska banka, EU... Srbija je i dalje zemlja broj jedan po stopi rasta. Borićemo se. Meni se čini da oni iz šupljeg u prazno prosipaju, pa nek nasatave sa tim, a mi ćemo da se bavimo ekonomijom - rekao je predsednik.

Vučić je, govoreći o stradanjima, rekao da je ovde sve "počišćeno".

- Sve što je bilo i muško, i staro, i deca... Svi su stradali - kazao je.

Vučić u selu Vodice

Predsednik Vučić u poseti je selu Vodice, opština Šipovo. Vučić je u poseti porodici Darka Ilića koji ima petoro dece i jedno unuče.

- Koliko vas ima u okruženju, kuća, porodica - pitao je predsednik domaćine i dobio odgovor da ih je pedesetak.

- Svi ste na okupu - upitao je, na šta mu je domaćin rekao da nisu baš svi tu.

Domaćini su kazali da je put najveći problem. Vučić je obećao da će taj problem biti rešen.

- Šta mu još treba? Kada dobije put, živeće na najlepšem mestu na svetu. Ja sam obećao put, Mile kuću. Ovo što sam ja rekao je java, završićemo za 15-20 dana. Nadam se i ovo što je Mile obećao - našalio se predsednik.

Vučić se raspitivao oko uzgajanja krava, čime se inače bavi porodica Ilić.

- Neverovatna je lepota prirode ovde - kazao je.

- Dole sam sreo Božu Malinovića, majstora koji je gradio mom ocu kuću - rekao je Vučić.

Upitao je domaćina ima li ikog da se još vraća.

Foto: SRNA

"Za mene ova poseta ima poseban značaj, jer je moja baka iz Janja"

Predsednik Vučić se povodom posete Janjskim otokama, oglasio na svom Instagram nalogu.

- Velika mi je čast što sam prvi predsednik Srbije koji je posetio Janj. Za mene ova poseta ima poseban značaj, jer je moja baka iz Janja. Janjske otoke krase nestvarna lepota, bistra voda i šum slapova. Nije teško razumeti zašto ovaj kraj predstavlja deo svetske prirodne baštine. Voleo bih da što više ljudi iz Srbije dođe i upozna gostoljubive domaćine. Verujem da su razgovor, međusobno razumevanje i poštovanje najbolji put za očuvanje dobrih odnosa među ljudima. Republici Srpskoj moramo da budemo izuzetno zahvalni, jer je u najtežim trenucima uvek bila uz Srbiju - naveo je Vučić.

Vučić u Janjskim otokama

Predsednik Vučić u Janjskim otokama družio se sa narodom. Vučić je dočekan po običajima, uz pogaču i so.

- Kad bi mogli kao što smo u Drvaru uradili, da zaposlima više žena - rekao je Vučić u razgovoru sa predsednikom opštine.

- Majka mog oca je poreklom odavde. Posle ćemo ići u mesto Vodice, gde se vratio jedan čovek, to je prvi put da se rodilo dete u tom mestu - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da su ljudi na ovom mestu posebno hteli da iskažu privrženost Srbiji, kao i da su srpske zastave na svakom mestu.

- Ovo je prvi put da bilo koji predsednik Srbije dolazi ovde - naveo je Vučić.

Predsednik je dobio poklon "kada bude ženio sina", kako su rekli domaćini.

- Morate da imate u vidu i da sam ja najduže predsednik, tako da je meni bilo lakše da posetim više mesta. Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu. Mi moramo da vodimo odgovornu nacionalnu politiku. Moramo da izbegnemo opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom - naveo je Vučić.

Predsednik je izrazio zahvalnost Republici Srpskoj.

- Na teritoriji BiH je manje Srba nego u Crnoj Gori, a Crna Gora nas je četiri puta optužila za genocid, priznali su tzv. Kosovo, a Republika Srpska to nikada nije dala. Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda, velika je razlika u ponašanju. Ne zaboravite da su litije u CG počela kada su hteli pravoslavnu crkvu u CG, samo da izbrišu ono - srpska - rekao je Vučić.

Razgovori i razumevanje, kao i međusobno poštovanje, kako navodi predsednik, su najvažniji.

- Rekao sam im - mi ćemo biti uz vas, šta god odlučili. RS je mnogo za nas uradila. Srpski narod je odavde uradio mnogo u ključnim pitanjima. Uvek je bio uz Srbiju, ne samo u kafani. Što ja znam tih junaka to ne mogu da vam objasnim. RS je bila uz nas na svakom mestu u svetu - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

Kazao je da je u tišini godinama uvođen termin Srbijanac.

- Srbijanac je svaki Srbin, samo bi pogrdno da kažu Srbijanac. Kako nikada niste čuli da u Hrvatskoj kažu za Pupovca da je Hrvatijanac. A ne, to njihovo unižavanje srpskog roda važe samo za Srbe. Neće da vam kažu Srbijanac Suljo Ugljanin. Nego kažu bošnjački lider. To i ja kažem, ali mu ja ne izmišljam imena druga. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe, i da nas nazivate Srbima. Ni vojvođanski, ni istočnosrpski, ni bosanski, ni hrvatski. Svi smo Srbi, nema razlike među nama ni u veri, ni u kulturi. Nemamo problem da živimo u više država, već imamo problem sa time da vređate naš nacionalni korpus, sve onako da se ne primeti mnogo, kao da nikoga ne uvrede, ali će to da kažu. I to rade godinama i decenijama, a mi ćutimo i pravdamo se. Moramo i sebe da izlečimo od tog pravdanja, baš me briga da li se neko ljuti - naglasio je predsednik.

Rekao je da će u Čipuljiću u roditeljskoj kući večeras da dočeka komšije, među kojima su i Bošnjaci.

- Biće i nešto Hrvata koji su ostali... Svi su dobrodošli, ja pokazujem poštovanje, pokažite i vi poštovanje. Vi imate političare koji neće da izgovore Republika Srpska, iako je to Dejtonska i ustavna kategorija, a onda tražite poštovanje srpskog naroda. Teško vam je to da izgovorite, a onda očekujete ljubav i poštovanje od Srba - kazao je Vučić.

Milorad Dodik kazao je da je najveći problem za Sarajevo Vučić, i da u Srbiji vide problem zato što je ona snažna.

Vučić je dodao da smo u Beogradu imali mnogo političara kojima, takođe, smeta jaka Srbija.

- Moram da kažem još, prvi put da Srpska lista ne dobije poverenje naroda, neće dve godine proći, neće Srbi opstati na Kosovu. I zato čestitam Srbima na KiM što tačno znaju kako da se ponašaju da bi ostali i opstali. I mi ćemo da pomažemo na svaki način mogući, moramo da čuvamo tu vrstu jedinstva i zajedništva - kazao je on.

Gromoglasni aplauz za predsednika Vučića

Okupljeni građani pozdravili su predsednika gromogalsnim aplauzom. Na svakom koraku su srpske zastave.

Građani su želeli da se rukuju sa predsednikom i porazgovaraju sa njim.