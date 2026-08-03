PLENKOVIĆ PROZVAO ALBANCE: Hrvatski premijer smatra da je ovo glavni uzrok za enormne gužve na granici
HRVATSKI premijer Andrej Plenković komentarisao je velike gužve na na graničnom prelazu Konavle, između Hrvatske i Crne Gore, ocenivši da su to uglavnom albanski državljani koji žive i rade u zemljama zapadne Evrope.
Na graničnom prelazu Karasovići na ulazak u Crnu Goru iz Hrvatske juče se čekalo i do 10 sati, pa je gradonačelnik Opštine Konavle Božo Lasić aktivirao Štab civilne zaštite,ocenivši da su Konavle "praktično paralizovana", javio ej HRT.
- U Bavarskoj su završile školske obaveze, krenuli su praznici u nama najbližoj velikoj nemačkoj zemlji, otuda je i ovako veliki broj ljudi. Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori, mahom su albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Evropi, a koji su krenuli ovim putem i koji im je najkraći - rekao je Plenković juče u Imotskom.
Dodao je da u svakom slučaju treba rešiti brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa, pa i dalje prema granici s Crnom Gorom, međutim, kaže, "očito je i da ovaj novi sistem Entry/Exit donekle usporava situaciju".
- Ako imate političko nastojanje, pa i konsenzus, da se sprečavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sistemske kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjutorski sistem Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni letni meseci, nekada izaziva gužve - naveo je Plenković, uz apel svima na strpljenje.
Gradonačelnik Konavla Božo Lasić upozorio je da višesatna čekanja stvaraju veliku nervozu među putnicima i lokalnim stanovništvom.
Istakao je da su pojedine porodice zbog iscrpljenosti morale da potraže lekarsku pomoć u dubrovačkoj Hitnoj službi, zbog čega je i doneta odluka o aktiviranju Štaba civilne zaštite.
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