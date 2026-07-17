Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SUSRETA SA BOCAN-HARČENKOM: Vrlo dobar sastanak sa ambasadorom Rusije

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17. 07. 2026. u 13:18

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

ВУЧИЋ СЕ ОГЛАСИО НАКОН СУСРЕТА СА БОЦАН-ХАРЧЕНКОМ: Врло добар састанак са амбасадором Русије

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Vrlo dobar sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom.

- Razgovarali smo o saradnji između naših zemalja, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti ekonomije.

- Razmotrili smo aktuelnu političku situaciju u regionu i svetu.

- Istovremeno, govorili smo i o važnim infrastrukturnim i drugim projektima u Srbiji, na kojima zajednički radimo sa Ruskom Federacijiom i kompanijama iz te zemlje - napisao je Vučić.

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