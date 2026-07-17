VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SUSRETA SA BOCAN-HARČENKOM: Vrlo dobar sastanak sa ambasadorom Rusije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Vrlo dobar sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom.

- Razgovarali smo o saradnji između naših zemalja, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti ekonomije.

- Razmotrili smo aktuelnu političku situaciju u regionu i svetu.

- Istovremeno, govorili smo i o važnim infrastrukturnim i drugim projektima u Srbiji, na kojima zajednički radimo sa Ruskom Federacijiom i kompanijama iz te zemlje - napisao je Vučić.