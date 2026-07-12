HAPSI SRBIJA, HVALI SE CRNA GORA: Bečićeva objava posle akcije srpske policije izazvala haos
POTPRESEDNIK Vlade Crne Gore i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju službi bezbednosti Aleksa Bečić pohvalio se hapšenjem Vuka Vulevića, iako je osumnjičeni uhapšen na teritoriji Srbije, u akciji koju je sprovela srpska policija po međunarodnoj poternici koju je raspisala Crna Gora.
Bečić je poručio da je reč o još jednoj velikoj pobedi bezbednosnog sektora Crne Gore i istakao da se nastavlja „impresivan niz lišenja slobode najznačajnijih begunaca od pravde“, uz tvrdnju da država više nikome neće pružati zaštitu.
– Nekada lokalni šerifi i guverneri, kada je bezbednosnim sektorom upravljao kriminal, danas su ili u zatvoru ili u bekstvu. Gotovo da nema sedmice bez hapšenja značajnih begunaca od pravde. Crna Gora je konačno na suprotnoj strani od mafije – naveo je Bečić.
Međutim, činjenica je da je Vulević uhapšen u Srbiji, zahvaljujući postupanju srpske policije po međunarodnoj poternici. Bez akcije srpskih bezbednosnih organa, do njegovog privođenja ne bi ni došlo.
Postupanje crnogorskih vlasti i prisvajanje zasluga, postalo je hit na mrežama:
"Naša policija hapsi a oni se hvale"
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