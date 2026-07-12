Politika

HAPSI SRBIJA, HVALI SE CRNA GORA: Bečićeva objava posle akcije srpske policije izazvala haos

В.Н.

12. 07. 2026. u 09:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTPRESEDNIK Vlade Crne Gore i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju službi bezbednosti Aleksa Bečić pohvalio se hapšenjem Vuka Vulevića, iako je osumnjičeni uhapšen na teritoriji Srbije, u akciji koju je sprovela srpska policija po međunarodnoj poternici koju je raspisala Crna Gora.

ХАПСИ СРБИЈА, ХВАЛИ СЕ ЦРНА ГОРА: Бечићева објава после акције српске полиције изазвала хаос

Foto: Skupština CG

Bečić je poručio da je reč o još jednoj velikoj pobedi bezbednosnog sektora Crne Gore i istakao da se nastavlja „impresivan niz lišenja slobode najznačajnijih begunaca od pravde“, uz tvrdnju da država više nikome neće pružati zaštitu.

– Nekada lokalni šerifi i guverneri, kada je bezbednosnim sektorom upravljao kriminal, danas su ili u zatvoru ili u bekstvu. Gotovo da nema sedmice bez hapšenja značajnih begunaca od pravde. Crna Gora je konačno na suprotnoj strani od mafije – naveo je Bečić.

Međutim, činjenica je da je Vulević uhapšen u Srbiji, zahvaljujući postupanju srpske policije po međunarodnoj poternici. Bez akcije srpskih bezbednosnih organa, do njegovog privođenja ne bi ni došlo.

Postupanje crnogorskih vlasti i prisvajanje zasluga, postalo je hit na mrežama:

Foto: Društvene mreže

 

"Naša policija hapsi a oni se hvale"

Foto: Društvene mreže

Foto: Društvene mreže

 

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVEŽENJE, ADRENALIN I PORODIČNA ZABAVA: Vodič kroz najbolje akva-parkove u Srbiji ovog leta!

OSVEŽENjE, ADRENALIN I PORODIČNA ZABAVA: Vodič kroz najbolje akva-parkove u Srbiji ovog leta!