BLOKADERSKO LUDILO PO BEOGRADU: Sa plenumom hoće u fotelje
BESNILO i ludilo na prestoničkim ulicama! U organizaciji "Kvir zbor" divljalo se za megafonima, slale se neke poruke a sve sa ciljem da LGBT zajednica pokaže da je - uz studente i da želi u vlast!
Okupljeni, kako su rekli, povodom 25 godina od prvog Prajda na Trgu republike, gde je trebalo da bude održan, ali je ugušen, "Kvir zbor" se sada okupio pod sloganom "Oslobađanje".
- Mi smo sa sugrađanim i saborcima godinu i po dana na ulicama. Nas su privodili, jer i mi smo na ovoj strani. Mi smo uz studente. Apsolutno podržavamo studente i studentski zahtev da se raspišu vanredni parlamentarni izbori - objasnio Milan Bjelanović i naglasio da je "važno da pokažu da su deo ove borbe".
Na čelu njihove kolone bio je transparent "Studenti pobeđuju", dok su sve vreme aralaukali i blokaderske parole.
I tako šareni, nakićeni svim mogućim zastavama od SFRJ, preko Ukrajine, pa sve do Palestine, žele da vladaju. I zamislite, da zajedno sa blokaderskim plenumi i nekim zborovima, da uređuju Srbiji.
(24sedam)
BONUS VIDEO: Sve se videlo na Vidovdan!
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