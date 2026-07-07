NAJBOLJA UTAKMICA MUNDIJALA: Argentina bila pred eliminacijom, a onda napravila čudesan preokret i srušila Egipat (FOTO/VIDEO)

ARGENTINA ne da svetsku krunu, a malo je nedostajalo da to uradi. "Gaučosi" su u najboljoj utakmici Mundijala savladali Egipat posle čudesnog preorketa - 3:2 i plasirali se u četvrtfinale.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Fantastično je selektor Hosam Hasan pripremio utakmicu, a imao je i raspoloženog golmana Mostafu Šobira koji je zaustavio sve što je išlo ka njegovom golu u prvom poluvremenu.

Već u 15. minutu Egipat je došao do prednosti. Sjajan centaršut Marvana Atije je glavom u mrežu rivala sproveo Jašer Ibrahim.

Delovalo je da će se južnoamerička selekcija brzo oporaviti od šoka. U kaznenom prostoru je oboren Nikolas Taljafiko i na belu tačku je pokazao sudija Fransao Leteksije. Loptu je u 21. minutu na penal namestio Lionel Mesi, no golman protivničke reprezentacije mu je zaustavio udarac.

Ovo je bio drugi promašen penal na Mundijalu za kapitena "gaučosa", prethodno nije bio precizan u grupi protvi Austrije.

Do odlaska na odmor je Argentina je još nekoliko puta opasno pretila, ali je rezultat ostao nepromenjen.

Očekivali su se još žešći napadi izabranika Lionela Skalonija. Ipak, "gaučosi" nisu pretili kao u prvih 45 minuta. Egipat je to znao da iskoristi i u 58. minutu postigne drugi gol. No, usledio je šok za navijače ove reprezentacije pošto je on poništen zbog faula nad Lisandrom Martinezom.

Ono što nije tad priznato Mostafi Ziku jeste u 67. minutu. Moćna kontra Afriknaca. Mohamed Salah je dugo vukao loptu, dodao je Hasana koji je poslao na peterac, a tamo je bio Ziko i zakucao ju je u mrežu rivala.

U tim trenucima je delovalo da će Egipat prirediti najveće čudo Mundijala i svetu podariti novog šampiona, ali branilac titule se ne predaje tako lako.

Uraganskih 13 minuta odigrali su Mesi i drugovi. Najpre je u 79. minutu Kristijan Romero smanjio na 1:2. Samo četiri minuta kasnije kapiten se iskupio za promašen penal i baš kao protiv Austrije iz igre je postigao novi gol, osmi na ovom Svetskom prvenstvu.

Bilo je vremena za potpuni preokret i on se na kraju desio. U drugom minutu nadoknade je Argentina je izvela odličnu kontru. Lautaro Martinez je poslao centaršut sa desne strane, na pravom mestu je bio Enco Fernandez i glavom je poslao loptu u dalji ugao. Sjajni Šobir u toj situaciji nije mogao ništa da uradi.

Ekipa iz Južne Amerike će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika utakmice Kolumbija - Švajcarska.

Argentina - Egipat 3:2 (0:1)

Stadion: "Mercedes-Benz" (Atlanta). Gledalaca: 70.000. Sudija: Fransoa Leteksije (Francuska). Strelci: Romero 79, Mesi 83, Fernandez 92 (Argentina) - Ibrahim 15, Ziko 67 (Egipat).

Argentina (4-4-2): E. Martinez - Molina (od 73. Montijel), Romero (od 90+5. Otamendi), L. Martinez, Taljafiko (od 66. Gonzalez) - De Pol (od 66. L. Martinez), Mekalister, Paredes, Fernandez - Mesi, Alvarez (od 90+5. Medina).

Egipat (4-4-2): Šobeir - Hani, Ibrahim, Rabija, Hafez - Ašur (od 46. Fati), Atija, Lašen (od 90+6. Zizo), Hasan (od 73. Trezege) - Salah, Ziko (od 80. Marmuš).

Drugo poluvreme: Argentina - Egipat 3:2

90+11' - Kraj utakmice!

90+2' - GOOOOOL! Kakav preokret Argentine. Moćna kontra "gaučosa". Lautaro Martinez je sjajno centrirao, a Enco Fernandez majstorski glavom pogađa dalji ugao i donosi vođstvo prvaku sveta.

90' - Utakmica je produžena sedam minuta!

84' - GOOOOOOOL! Vratila se Argentina. Nije mogao da pogodi sa 11 metara, ali jeste iz igre. Mesi je dočekao povratnu loptu Montijela na volej i zakucao ju je za izjednačenje.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

82' - Dar mar je napravio Mesi, uposlio je Lautara Martineza, no nije uspeo da pogodio gol, pa je rezultat ostao nepromenjen.

79' - GOOOOL! Smanjuje Argentine. Kristijan Romero je uspeo da postigne gol. Sjajno je ispratio centaršut Mesija i savladao je Šobira koji ovo nije mogao da odbrani.

67' - GOOOOOOOL! Sad neće biti poništen. Egipat vodi sa 0:2. Još jedna neverovatna kontra tima Hosama Hasana. Mohamed Salah je dugo vukao loptu, dodao je Hasana koji je poslao na peterac, a tamo je bio Ziko i zakucao ju je u mrežu rivala.

60' - Poništen je gol Egipta. Nakon poziva iz VAR sobe sudija Fransoa Leteksije je video faul nad Lisandrom Martinezom. Jedan igrač rivala ga je nagazio pre nego što mu je oduzeo loptu.

58' - Egipat je duplirao prednost. Kakva kontra afričke selekcije. Mohamed Salah je poslao perfektan pas za Zika koji je uspeo da savlada Martineza.

FOTO: Tanjug/AP/Jacob Kupferman

53' - Pokušao je Paredes iz velike daljine, ali lopta je otišla preko gola. Mreža Egipta i dalje miruje.

46' - Počelo je drugo poluvreme, a morao je da menja Hosam Hasan. Emam Ašur je zbog povrede morao da izađe, a njega je zamenio Hamdi Fati.

Prvo poluvreme: Argentina - Egipat 0:1

45+7' - Završeno je prvo poluvreme!

45' - Prvo poluvreme produženo je pet minuta.

39' - Neverovatno šta brani Šobir. Taljafiko je proigrao Alvareza, sjajno je šutirao, no nestvarno je intervenisao golman afričke selekcije.

32' - Kakav slobodan udarac je izveo Mesi. Šutirao je sa oko 30 metara i stativa je spasila Egipat.

28' - Sve više pritiskaju izabranici Lionela Skalonija. Ovoga puta je iz odlične pozicije glavom šutirao Mekalister, ali Šobir je još jednom fantastično intervenisao.

21' - Loptu je na kreč namestio Lionel Mesi, ali nije pogodio. Šobir se sjajno bacio, pročitao stranu i zaustavio je pokušaj kapiten Argentine.

FOTO: Tanjug/AP/Erik S. Lesser

19' - PENAL! Oboren je od strane Hasana u kaznenom prostoru afričke selekcije Nikolas Taljafiko. Za sudiju Fransou Leteksijea dileme nije bilo - odmah je pokazao na belu tačku.

15' - GOOOOL! Egipat je poveo. Jaser Ibrahim je sjajno skočio i udarcem glavom savladao Emilijana Martineza.

9' - Hrabrno je izašla afrička selekcija i konstantno vrši visoki presing kada defanzivci "gaučosa" imaju loptu.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

1' - Počela je utakmica, sa centra su krenuli fudbaleri Argentine.

Sastavi:

Argentina (4-4-2): E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Taljafiko - De Pol, Mekalister, Paredes, Fernandez - Mesi, Alvarez.

Egipat (4-4-2): Šobeir - Hani, Ibrahim, Rabija, Hafez - Ašur, Atija, Lašen, Hasan - Salah, Ziko.

Uoči meča:

"Gaučosi" su do osmine finala igrali dobro i bili sigurni, a onda su naleteli na Zelenortska Ostrva i ozbiljno su morali da se namuče kako bi trijumfovali. Uradili su tek posle produžetaka - 3:2.

Sa druge strane, afrička selekcija je pravi hit, predvođena Mohamedom Salahom uspela je posle boljeg izvođenja penala da eliminiše Australiju i dođe u situaciju da odmeri snage sa aktuelnim šamponom sveta.

Ove dve reprezentacije su odigrale dva međusobna duela. Prvi je bio baš davne 1928. Drugi put su se sastali 2008. godine kad je Argentina slavila sa 2:0 u prijateljskoj utakmici.

Podsetimo, pobednik ovog susreta će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz meča Kolumbija - Švajcarska.

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