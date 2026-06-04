Politika

SA KRIMINALNOM ANB UGROŽENI SU SVI VAŠI PODACI: Ko je spreman da ide na letovanje u Crnu Goru?

В.Н.

04. 06. 2026. u 11:52

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AVION sa 90 putnika koji su iz Srbije juče doputovali u Crnu Goru izdvojen je na Aerodromu Tivat, a nakon opsežne policijske kontrole letilice i putnika, 87 putnika je vraćeno za Srbiju, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

СА КРИМИНАЛНОМ АНБ УГРОЖЕНИ СУ СВИ ВАШИ ПОДАЦИ: Ко је спреман да иде на летовање у Црну Гору?

Foto: Printskrin

U saopštenju se navodi da su prikupljeni operativni i obaveštajni podaci koji nedvosmisleno ukazuju da se radi o licima čije bi prisustvo na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost.

Međutim, ono što zabrinjava jeste to što su pojedini mediji u toku dana dobili lične podatke o putnicima koji su deportovani i kojima je zabranjen ulaz u Crnu Goru.

Objavljeni su podaci koje su imali samo Agencija za nacionalnu bezbednost Crne Gore i Aerodrom Tivat.

Curenje podataka koje niko ne želi da objasni

Aerodrom Tivat je brže-bolje požurio sa saopštenjem da opere sa sebe odgovornost, ali im to neće proći tako lako.

Pošto je očigledno da Agencija za nacionalnu bezbednost ima uvid u sve, pa tako i u podatke Aerodroma Tivat, jasno je da je saopštenje aerodroma laž u pokušaju pranja ljage sa svog imena.

Ovim curenjem podataka u javnost postavlja se pitanje koliko je bezbedno putovati na letovanje u Crnu Goru.

Posle ovih skandaloznih curenja ličnih podataka, sigurno je jasno da vaši podaci nisu bezbedni i da su apsolutno svi dostupni ANB-u, koja može da ih prosledi bilo kome za koga proceni da treba da ih ima.

Danas-sutra vaši podaci mogu završiti u rukama vama nepoznatih osoba koje to mogu iskoristiti na nelegalan način, kako su ih, između ostalog, i dobili.

Dok vi mislite da idete mirno i spokojno na letovanje, vaši podaci se nezakonito dele i ko zna šta ANB sa njima radi.

A da treba da imate razloga za brigu, dovoljno govori podatak da je Agencija za nacionalnu bezbednost povezana sa kriminalom.

Nasleđe Đukanovićeve ANB: godine nadzora i pritisaka

A ako vam ni to nije dovoljno, podsetićemo vas kako su za vreme vlasti Mila Đukanovića progonili Srbe.

Tokom višedecenijske vlasti Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista (DPS) u Crnoj Gori, rad Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) bio je praćen brojnim optužbama opozicije, nevladinog sektora i predstavnika srpskog naroda za politički motivisan pritisak, prismotru i diskriminaciju.

Nakon smene vlasti i otvaranja pojedinih arhiva, pokrenute su i zvanične istrage koje su potvrdile neke od ovih sumnji.

Najveći institucionalni skandal izbio je početkom 2021. godine, nakon smene dugogodišnjeg direktora ANB-a Dejana Peruničića. Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je postupke zbog sumnje da je ANB godinama nezakonito prisluškivala i pratila lidere tadašnjeg Demokratskog fronta (DF) — političkog saveza koji je okupljao većinu srpskih stranaka u Crnoj Gori, poput Andrije Mandića i Milana Kneževića.

Afera „Portal Udar“ – tokom 2020. godine, uoči parlamentarnih izbora, kreiran je neregistrovani portal „Udar“ na kojem su brutalno diskreditovani opozicioni političari, novinari i sveštenici SPC, proglašavajući ih „saradnicima stranih službi“ i „izdajnicima“.

Kasnije istrage i svedočenja ukazali su na to da je iza logistike i prikupljanja podataka za ovaj portal stajao direktno vrh ANB-a.

Na udaru ANB-a bila je i Srpska pravoslavna crkva

Predstavnici Mitropolije crnogorsko-primorske često su isticali da su pod stalnim operativnim nadzorom.

Kasnije je potvrđeno da su pojedini visoki crkveni velikodostojnici, uključujući i pokojnog mitropolita Amfilohija, bili predmet obrade bezbednosnih službi.

Takođe, ANB je sastavljala spiskove „nepoželjnih osoba“ kojima je zabranjivan ulazak u Crnu Goru.

Među njima su bili srpski intelektualci, istoričari, pisci, ali i pojedini sveštenici i javne ličnosti iz Srbije, uz obrazloženje da „ugrožavaju nacionalnu bezbjednost Crne Gore“.

U dokumentima i javnim nastupima zvaničnika iz Đukanovićeve ere, srpski nacionalni identitet u Crnoj Gori često je projektovan kao instrument „malignog ruskog i srpskog uticaja“ koji teži poništavanju crnogorske državnosti.

Na sam dan parlamentarnih izbora 2016. godine uhapšena je grupa državljana Srbije pod optužbom da su planirali terorističke napade i smenu vlasti. Lideri srpske opozicije u Crnoj Gori optuženi su za saučesništvo. Ovaj slučaj, koji je u javnosti često nazivan politički montiranim procesom uz učešće bezbednosnih struktura, završio se tako što je Apelacioni sud 2021. ukinuo prvostepenu osuđujuću presudu, a ceo proces je vraćen na ponovno suđenje i doživeo institucionalni slom.

Dakle, sve ovo su jasni znaci da je ANB usko povezana sa kriminalom, te ako ne želite da vaši podaci završe u rukama osoba sa kriminalnim miljeom, razmislite da li je baš Crna Gora mesto gde ćete letovati.

Razmislite da li je vredno rizika da vam podaci završe u rukama teških kriminalaca zarad nekoliko dana kupanja u, ionako, prljavom moru.

(24sedam)

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