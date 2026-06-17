"ČEKA NAS NAJTEŽA SEZONA DO SADA": Marko Neđić prozvao igrače Radničkog
Fudbalski klub Radnički započeo je pripreme za novu sezonu. Prozivku je izvršio šef stručnog štaba Marko Neđić koji je tom prilikom govorio o planovima, ciljevima i ambicijama za novu sezonu.
Igrački kadar nije mnogo izmenjen u odnosu na prošlu sezonu. Ono što je važno jeste činjenica da je zadržan kostur ekipe.
„Dosta će igrača ove nedelje proći i doći, pokušaćemo da ih sve vidimo, neki će i ostati. Imamo igrače koje želimo da angažujemo, ali je bitno da smo zadržali kostur tima. Oni koji su bili tu znaju kako i šta radimo, šta želimo. Neki momci koji su bili u drugom planu dobiće šansu da se pokažu. Novi igrači će morati brzo da se uklope u sistem. Treba nam ta zdrava konkurencija, veliki roster. Liga će ove sezone stvarno biti zahtevna i teška i svaki igrač će biti bitan. Veoma je bitno da napravimo dobar roster, sa dosta kvalitetnih igrača i da se svako bori ovaj za svoju poziciju“.
Prvi deo priprema Radnički će odraditi u Nišu do kraja juna, nakon toga ekipa se seli u Austriju gde će nastaviti sa trenažnim procesom od 01. do 12. jula.
„Imamo ispred sebe pripreme koje ćemo gledati da iskoristimo na najbolji mogući način. Prvi deo priprema je mirnija luka, ali će celokupan petonedeljni ciklus biti veoma težak. Na kraju krajeva, teren je jedino merilo i ko se bude pokazao najbolje, ko odgovori na zahteve taj će i igrati“.
Kapiten Radomir Milosaljvević ističe da ekipa zna recept za uspeh i da treba da nastavi tamo gde je stala pre tri nedelje.
„Imali smo dobru pauzu, s obzirom na to da smo prošle sezone imali kraću. Čini mi se da je bilo petnaestak dana. Sad smo imali dovoljno vremena da se odmorimo i „napunimo baterije“. Treba da nastavimo u istom ritmu, baš onako kako smo završili prošlu sezonu. Tako treba da uđemo u novu. Imamo dosta vremena da se spremimo za sve što nas očekuje i nadam se da ćemo ga iskoristiti na najbolji mogući način“, kazao je Milosavljević.
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