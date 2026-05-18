"PRETERANO JE REĆI DA MOSKVA GORI" Vučić o napadima na Moskvu - Greše oni koji se već raduju porazu Rusije
PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obraćajući se medijima u Bakuu, govorio je i o napadima na Moskvu.
- Preterano je reći da Moskva gori. Da li je prilično neprijatna situacija, jeste. Zato smatram da je mir najbolje rešenje - istakao je Vučić i dodao:
- Greše oni koji se već raduju porazu Rusije. Nije lako poraziti Rusiju. Da li će da dozvoli da bude vojno poražena, neće. Pozivam i predsednika Trampa da uloži napore - naveo je Vučić.
