"PRETERANO JE REĆI DA MOSKVA GORI" Vučić o napadima na Moskvu - Greše oni koji se već raduju porazu Rusije

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obraćajući se medijima u Bakuu, govorio je i o napadima na Moskvu.

- Preterano je reći da Moskva gori. Da li je prilično neprijatna situacija, jeste. Zato smatram da je mir najbolje rešenje - istakao je Vučić i dodao:

- Greše oni koji se već raduju porazu Rusije. Nije lako poraziti Rusiju. Da li će da dozvoli da bude vojno poražena, neće. Pozivam i predsednika Trampa da uloži napore - naveo je Vučić.