"Merkava" izgoreo kao šibica, ponos izraelske vojske u plamenu: Hezbolah jednim udarcem uništio "zver" od koje drhti Bliski istok (VIDEO)

PRVI put je dron Hezbolaha uništio izraelski tenk "Merkava Mk.4M", koji se smatra jednim od najboljih borbenih vozila na svetu.

Printskrin/X/MilitaryNewsUA

Ovo defintivno nije prvi napad dronom na izraelske tenkove, ali ovako razoran pogodak bar do sada nije zabeležen.

❗️Destruction of an IDF Merkava Mk.4M tank by a Hezbollah FPV drone strike.



The first Israeli tank destroyed by an FPV drone. pic.twitter.com/qlYjf0u7yx — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 1, 2026

U objavi na Iksu vidi se snimak iz drona pred uništenje, kao i snimak koji prikazuje lokaciju tenka, a zatim i trenutak udara, nakon čega kroz par sekundi izbija veliki požar koji guta vozilo.

Podsećamo, Izrael i Hezbolah nisu poštovali sporazum o prekidu vatre, te su borbena dejstva na jugu Libana nastavljena.