BLOKADERSKI TEROR U MAGLIĆU! Zapaljen auto u dvorištu, dan ranije isečene sve četiri gume – dva napada za 24 sata, gde su institucije?

U MAGLIĆU su se dogodila dva uznemirujuća incidenta u razmaku od svega 24 sata, koji su podigli tenzije i otvorili ozbiljna pitanja o bezbednosti i političkoj atmosferi. Dva brutalna napada u samo 24 sata uzdrmala su ovo mesto i otvorila pitanje: Da li je nasilje postalo novo sredstvo političkog obračuna?

Foto: Printtskrin

Prema prvim informacijama, nepoznate osobe ušle su u dvorište Srđana Simića, predsednika Opštinskog odbora, i zapalile mu automobil. Samo dan ranije, Aleksandru Stojkoviću, predsedniku Mesnog odbora SNS u Magliću, isečene su sve četiri gume na vozilu.

Ovo više nije izolovan incident – ovo je obrazac.

Napadi na privatnu imovinu, i to unutar porodičnih kuća i dvorišta, predstavljaju ozbiljan alarm za celo društvo. Kada neko noću ulazi u tuđe dvorište i pali automobil, to nije samo šteta – to je poruka. Kada se nekome ciljano uništi vozilo, to nije vandalizam, to je pritisak.

Slučajevi su prijavljeni policiji, a javnost očekuje hitnu i odlučnu reakciju. Neophodno je da nadležni organi što pre identifikuju počinioce i utvrde motive.

Istovremeno, postavlja se i šire pitanje odgovornosti.

Gde su institucije kada se ovakve stvari dešavaju? Hoće li pravosuđe reagovati brzo i efikasno ili će i ovaj slučaj ostati bez epiloga?

I konačno, da li će o ovome govoriti svi, ili će neki nastaviti da ćute?

Jer kada nasilje zakuca na vrata nečijeg doma – to više nije politika. To je pitanje bezbednosti svakog građanina.

Učinioci su se sami identifikovali i ostavili svoj potpis – ostaje da vidimo kako će pravosuđe reagovati.

Foto: Printtskrin

Podsećamo, ovo nije prvi put da blokaderi terorišu druge ljude. U martu je porodica Šućak doživela sličnu situaciju, kada su im blokaderi došli na prag i uništili ulazna vrata i automobil na parkingu.

Javnost traži odgovore

Da li će institucije konačno reagovati odlučno i poslati jasnu poruku da nasilje neće biti tolerisano? Ili će sačekati da se stvari zaoštre, pa da se politički neistomišljenici ubiju? Da li će se EU oglasiti? I da li će o ovakvim incidentima izveštavati i licemerni Šolakovi mediji, bez selektivnog izveštavanja i prećutkivanja?

