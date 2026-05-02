Politika

BLOKADERSKI TEROR U MAGLIĆU! Zapaljen auto u dvorištu, dan ranije isečene sve četiri gume – dva napada za 24 sata, gde su institucije?

V.N.

02. 05. 2026. u 10:15

U MAGLIĆU su se dogodila dva uznemirujuća incidenta u razmaku od svega 24 sata, koji su podigli tenzije i otvorili ozbiljna pitanja o bezbednosti i političkoj atmosferi. Dva brutalna napada u samo 24 sata uzdrmala su ovo mesto i otvorila pitanje: Da li je nasilje postalo novo sredstvo političkog obračuna?

БЛОКАДЕРСКИ ТЕРОР У МАГЛИЋУ! Запаљен ауто у дворишту, дан раније исечене све четири гуме – два напада за 24 сата, где су институције?

Foto: Printtskrin

Prema prvim informacijama, nepoznate osobe ušle su u dvorište Srđana Simića, predsednika Opštinskog odbora, i zapalile mu automobil. Samo dan ranije, Aleksandru Stojkoviću, predsedniku Mesnog odbora SNS u Magliću, isečene su sve četiri gume na vozilu.

Ovo više nije izolovan incident – ovo je obrazac.

Napadi na privatnu imovinu, i to unutar porodičnih kuća i dvorišta, predstavljaju ozbiljan alarm za celo društvo. Kada neko noću ulazi u tuđe dvorište i pali automobil, to nije samo šteta – to je poruka. Kada se nekome ciljano uništi vozilo, to nije vandalizam, to je pritisak.

Slučajevi su prijavljeni policiji, a javnost očekuje hitnu i odlučnu reakciju. Neophodno je da nadležni organi što pre identifikuju počinioce i utvrde motive.

Istovremeno, postavlja se i šire pitanje odgovornosti.

Gde su institucije kada se ovakve stvari dešavaju? Hoće li pravosuđe reagovati brzo i efikasno ili će i ovaj slučaj ostati bez epiloga?

I konačno, da li će o ovome govoriti svi, ili će neki nastaviti da ćute?

Jer kada nasilje zakuca na vrata nečijeg doma – to više nije politika. To je pitanje bezbednosti svakog građanina.

Učinioci su se sami identifikovali i ostavili svoj potpis – ostaje da vidimo kako će pravosuđe reagovati.

Foto: Printtskrin

Podsećamo, ovo nije prvi put da blokaderi terorišu druge ljude. U martu je porodica Šućak doživela sličnu situaciju, kada su im blokaderi došli na prag i uništili ulazna vrata i automobil na parkingu.

Javnost traži odgovore

Da li će institucije konačno reagovati odlučno i poslati jasnu poruku da nasilje neće biti tolerisano? Ili će sačekati da se stvari zaoštre, pa da se politički neistomišljenici ubiju? Da li će se EU oglasiti? I da li će o ovakvim incidentima izveštavati i licemerni Šolakovi mediji, bez selektivnog izveštavanja i prećutkivanja?

(nsuživo.rs)

ISTAKNUTA blokaderka Jelena Obućina priznala je da su na televiziji N1 lagali o mrtvom dečaku u Valjevu. Ona je praktično je priznala da su plasirane dezinformacije o tragičnim događajima u Valjevu služile u političke svrhe, dok su njene kolege otvoreno poručile da iza hajke na predsednika Vučića zapravo stoje najimućniji blokaderi.

Igra je podignuta na viši nivo uz praznične bonuse

Igra je podignuta na viši nivo uz praznične bonuse