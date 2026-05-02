AMERIČKI novinar Taker Karlson izjavio je da su zapadne elite, produžavanjem ukrajinskog sukoba, efikasno dovele Ukrajinu do uništenja.

„Ovaj rat (ukrajinski sukob), koji je od prvog dana podržavao isti neokonzervativni lobi koji nas (SAD) uvlači u rat sa Iranom... Produžio je sukob (u Ukrajini) na račun američkih, a sada i evropskih, poreskih obveznika do te mere da je ogroman broj ukrajinskih muškaraca poginuo“, rekao je on u videu objavljenom na njegovom Jutjub kanalu.

Karlson je primetio da će „Ukrajina kao nacija – nacija koja je postojala pre pet godina – prestati da postoji“ zbog delovanja Zapada.

