"Svi putevi vode u Kragujevac": Vučić prisustvovao puštanju u rad novog superkompjutera (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je puštanje u rad modula tri i četiri Državnog data centra u Kragujevcu i aktiviranje novog superkompjutera istorijski trenutak za digitalnu infrastrukturu Srbije, kao i da će se nastaviti sa daljim ulaganjima u tom pravcu.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

Obraćanje Vučića

- Ovo što ste mogli da vidite danas nema niko u regionu. Sa nama samo Poljska može da se meri. I oni koji su bogatiji od nas su iza nas. Mi smo propuštali i kasnili i sa prvom i drugom idustrijskom revolucijom, nekako smo treću i četvrtu ukačili. Sve je više stvari u računarima, a mnogo manje u objektima. Puštanjem ovih modula u rad, danas smo svedoci istorijskog trenutka. Deta centar poseduje najviši sertifikat, to znači da je jedinstven u ovom delu Evrope. Ovaj superkomjuter je sedam puta brži od prethodnog. Da vas podsetim, imali smo 2,6 miliona napada, uspeli smo da se odbranimo, ali verujem da su državni organi naučili nešto. Time štitimo građane, prava građana, da bi sve, od matičnih knjiga bilo zaštićeno. Mi imamo 500 hiljada evra mesečno, zato što spadamo u najvišu klasu zemalja u kojima se čuvaju podaci. Šest miliona godišnje uzimamo samo na to, a verujem da ćemo 10. Želim da kažem da ćemo mi ovde da napravimo fakultet za robotiku. Moraćemo to da radimo stručno, moramo da idemo u korak sa najnovijim tehnologijama. Hvala svim građanima što su imali poverenja u svoju rukovodstvo - kaže Vučić.

- Verujem da ćemo do kraja godine otvoriti obilaznicu oko Kragujevca, od petlje Jovanovac do petlje Gornji Milanovac - kazao je Vučić, ističući da je obilaznica od ključnog značaja.

- Radimo na Zastavi, biće velikih pomeranja i ogromnih ulaganja - dodao je Vučić.

Pitanja novinara

O pisanju Vremena da nadgleda radove na Ekspo gradilištu iz helikoptera, Vučić kaže:

- Ne nadgledam, leteo sam tada za Gradinu, inače obilazim pešice. Nisam razumeo poentu. Postoje ljudi koji se raduju neuspesima zemlje. Za mene veće svetinje od Srbije nema. Zamislite sramotu da se 1. decembra pojavim i kažem da nismo završili svoj posao, da smo primili zastavu Ekspa, ali da smo bili nesposobni da to završimo. Ometali su nas neki blokaderi nekoliko dana, nisu dali da radimo, pa su mi valjda oni krivi ili neko drugi. Niko mi nije kriv, mi ćemo to sve stići da završimo.

Dodao je da ministar finansija Siniša Mali svakog ponedeljka drži kolegijum na Ekspu, a da on gleda da obiđe gradilište drugim danima. '

- Naravno da nadgledam, naravno da se borim. Ne, najbolje je da ništa ne radim, najbolje je da gledam u pasulj, da gledam u nebo i da nikoga ne opominjem. Ako mislite da to bez pritiska može, da se to samo gradi i radi, pa ne može - rekao je Vučić.

O cenama nafte

Govoreći o globalnom tržištu nafte, naveo je da je cena došla do 124 dolara po barelu i dodao da je Kiril Dmitrijev bio u pravu kada je rekao da će doći do 150 dolara.

- Šta da radimo sa cenama nafte. Evropa plaća najveću cenu. Mi smo trenutno pretposlednji, najmanje u Evropi smo povećali cenu. Zato smo spuštali akcize. Danas puštamo rezerve, Rafinerija srećom radi. Još nismo dirali vojne rezerve. Ne vredi, nafta vam podigne sve - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je dizel u Srbiji poskupeo za dva dinara, a da je cena benzina ostala ista.

- Ne znam do kada ćemo moći. Svako jutro kada se probudim vidim skok. Danas je 125 po barelu. Ko će da izdrži? Ko će da leti avionima? Opet imamo rekorde, svi odoše negde. Ali i to smo uspeli zato što imamo dobru nacionalnu kompaniju. Dođe li do 150, pomor - naveo je.

O izborima

Kada je reč o izborima, Vučić kaže:

- Izbori nam slede u roku od dva ili šest meseci. Građani će dati svoj sud. Glas naroda je glas Boga. Zato vreme pozivam da se umire, da spuste strasti. Oni se, poput čuvene Tijanićeve rečenice, kreću u granicama sopstvene pokvarenosti. Za njih ne postoji država. Oni ne razumeju ni državu, ni narod. Oni razumeju samo svoju potrebu da negde nešto naprave rezultat. Nekad smo imali "Čedo oženi me", a sada imamo "Živeli studenti" ili ne znam šta sve. Pa nagledao sam se ja svega toga. A šta je bio rezultat svega toga? Najgori rezultati su bili za Srbiju i to ne njegovom krivicom, nego krivicom svih drugih koji su u svemu tome učestvovali. Samo želim da vam kažem. Moda dođe i prođe, a država je uvek tu i narod ume to da prepozna. Ja gledam sva istraživanja, bavim se na ozbiljan način time. Ne vidim istraživanja u kome su blizu. Znam kakva se tu psihoza i atmosfera stvara. Veliki im je napredak sa gospodinom Đokićem. Imaće ogromnu podršku sa strane. Imaju ogroman novac, ogromne finansije, autobusi, taksiji, motocikli... Para kao pleve, ali još Srbiju nisu slomili. To će biti borba za budućnost Srbije, borba za brigu o ljudima, borba za to da ljudi kažu da li žele promene koje donose ozbiljni i odgovorni ljudi ili žele nešto što ni sami ne znaju šta je - kaže predsednik.

O Švajcarskoj

Predsednik kaže da je velika sramota što su na Novoj S napali Švajcarce tokom posete predsednika te konferederacije.

- To je jedna velika sramota. Imate ljude koji nisu ponosni što smo mi u našoj zemlji ugostili predsednike, kraljeve, suverene najvažnijih zemalja. Ko god dođe iz bilo koje zemlje, oni napadaju tu zemlju. Toliko je sraman napad, da nemam reči. Sa televizije N1i Nove S su rekli kako u Švajcarskoj žive izrodi, najgori ljudi, oterani tamo da nestanu, Nemci i Francuzi, Italijani. Pošto su valjda u svojim zemljama bili najgori. Vi stanete, ne verujete da takvo neznanje i mržnja caruje u Srbiji. Neću da verujem da tako nešto postoji. Videli smo da postoji, al šta da radite. To je takva mržnja da nemam reči. A izazvana je time što je švajcarski predsednik uputio nekoliko pristojnih rečenica u našoj zemlji. Pošto je valjda trebalo da kaže da naša zemlja propada, on čovek vidi da radimo sve bolje. Nikada nisam razumeo ljude koji će svaki svoj lični interes da pretpostave interesu države i naroda. To je dobro da građani vide - kazao je Vučić.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

O navodima SSP zašto osim superkomjutera nije obišao i "superobećanja" vezana za Kragujevac, predsednik kaže:

- Obići ću uskoro i tržnicu i obilaznci i to ću sve u narednih mesec-dva da obavim. Onda ću da pokažem i sve dozvole i sve planove a uskoro ću, čim krenemo radove u Univerzitetskom kliničkom centru i to da pokažem. Nikakav problem. Ja za razliku od njih imam čime da se pohvalim, oni nemaju. Oni nisu bili u stanju da urade ni auto-put, brzu saobraćajnicu, o obilzanici nisu ni maštali. Nikada im nije bilo ni u planovima jer nikada dinara nisu imali. Svačega sam se naslušao. Samo nemoj da mi blokaderi govore o planovima. Mada uvek mi pruže priliku da napravim razliku između nas i njih. Naši planovi su toliko ambiciozni, da ne možemo da ih stignemo. Verujte, biće Kragujevčani ponosni. Kada budemo uradili novu fabriku oružja, a uradićemo, za to smo obezbedili novac, Kragujevac će biti jedan od najboljih gradova za život. Prosečna plata je bila je 342 evra, danas je 963 evra. Nije dovoljno, nisam srećan, a da je mnogo bolje nego što je bilo, tačno je. Imali ste 21.600 nezaposlenih pre 12 godina, danas imate 8.600. Sad ima i toga - neću da radim za 80 - 90 hiljada, već za veću platu. Ja znam da Kragujevčani dobro znaju ko pravi rezultate a ko pravi samo halabuku.

Predsednik kaže da Srbija nema veliki problem sa nezaposlenošću i naveo da je stopa nezaposlenosti u 2012. godini bila 25,9 odsto, dok je danas, u zavisnosti od kvartala, uvek ispod devet procenata.

- Godine 2012. smo imali stopu nezaposlenost 25,9, danas je ta stopa uvek manja od 9 posto. Dakle, reč je o dramatičnoj razlici. Srbija nema veliki problem sa nezaposlenošću, ali da li bi bilo dobro da nam na nekoliko mesta te radno intenzivne, sa niskim platama, kompanije nisu otišle - bilo bi. Ali one moraju da odu kada povećavate minimalne zarade. Zato nam dolaze kapitalno intenziven investicije, koje zapošljavaju manji broj ljudi, ali prave neuporedivo veće profite... Ne možete da zadržite tekstilne fabrike iz Turske u Kraljevu ili Leoni, a da podižete minimalac za 50-100 evra. Onda one odu negde drugo. Mi se borimo za svako od tih mesta, da dovedemo nekog drugog. To vam je dnevna borba. Nemam ja bojazni oko toga, imam bojazni da u ovom sektoru ne kasnimo, da ne kasnimo u robotici, u visokim tehnologijama. A što se ovoga tiče, borimo se, rešavamo to na dnevnom nivou. Imaćemo ove godine više investicija, iako je jezivo teška godina zbog svega.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

Na pitanje kako komentariše pojavu grafita koji aludira na senicid, odnosno ubijanje starijih osoba, Vučić kaže:

- A zabrinut sam zbog vašeg prvog pitanja. Ko god i šta god da piše. Ponekad sam zabrinut i zbog toga što i ja nekada preteram i nije mi teško da kažem "izvinite". Možda mi nije lako da slušam preko vaših medija kako mi je sina starijeg potrebno tuširati osiromašenim uranijumom, kako mi se ćerka ko zna čime bavi u luksuznoj vili, što vi ste prenosili, u Berlinu iako je bila u internetu sa četiri drugarice sa jednim kupatilom koje su delile. Dakle, toliko o istini koju ste širili. Ili za najmlađe dete koje je hologram i izmišljeno i ne postoji, pa ga zato uvek slikam sa leđa. Nekad se pitam da li sam izdao svoju decu ako žestoko i žustro ne odgovorim. I onda, razmišljam kada ostanem sam, jesam li svoju decu izdao. Ovo dvoje, starijih, nemaju ni majku pa se nekako osećam krivim kada ih ne zaštitim dovoljno, a istovremeno znam da pogrešim kada to učinim jer znam da nekog drugog izazovem da odgovori na nepotreban način - rekao je Vučić.

Obilazak Data centra

Predsednik je obišao Data centar.

- Naš Data centar ima sertifikat klase 4, imamo najviši nivo pouzdanosti - kazao je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Foto: Printscreen/Pink TV

Predsednik je upitao ako budemo gradili i veće data centre, koliko energije možemo da iskoristimo za hlađenje.

Foto: Novosti

Jovanović je kazao da novi superkomjuter ima 48 grafičkih kartica, koje su 7 puta brže.

- Prvi put ćemo da dajemo pristup privredi - rekao je Jovanović.

Foto: Novosti

Vučić je dodao da je važno da se obezbedi struja, da budu sigurni po tom pitanju.

Predsednik je rekao da je neophodno da se obezbede veće količine struje, koja ne može dolaziti samo iz solarnih panela, i da Kragujevac ne sme da ima probleme zbog toga.

- Razmislite kako da se na jugozapadu Srbije prave data centri, tu možemo da koristimo deo američke energije. To nam može podići Zlatiborski i Mačvanski okrug, povedite računa o tome - kazao je predsednik.

- Mi smo dobili sertifikat 4, to niko u regionu nema. A u Evropi, da to pripada državi, osim nas ima samo Poljska. Dva su, uskoro tri. Svi putevi vode u Kragujevac. Kragujeavc će od toga da ima koristi - rekao je Vučić.

- Imali smo u poslednjih nekoliko meseci 2, 6 miliona napada na državnu infrastrukturu i da smo to odbranili. EDS, EPS svi su prebacili svoje podatke ovde. Dva puta je to bilo ugroženo, nestajala je električna energija, sada to više ne može da se desi - kazao je Vučić.

- Dobro je da su državni organi konačno razumeli značaj i promene u svetu koje se dešavaju, i da su počeli odgovornije da se ponašaju - dodao je on.

- Ovde će u superkomjuterima i Poreska uprava i Carina da čuvaju svoje podatke - rekao je predsednik.

Foto: Novosti

Novi superkompjuter, moduli data centra i solarni paneli pušteni su u rad u Državnom data centru u Kragujevcu.

Data centar u Kragujevcu, koji je otvoren u decembru 2020. godine, predstavlja najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme.

U Državnom data centru u Kragujevcu nalazi se prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Republici Srbiji koja predstavlja superkompjuter poslednje generacije koji je potpuno besplatno dat na korišćenje univerzitetima, naučnim institutima, fakultetima i domaćim startap kompanijama u naučno- tehnološkim parkovima.

Foto: Novosti

Zbog toga što broj korisnika stalno raste, kao i njihove potrebe za više resursa, Vlada Republike Srbije odlučila je da nabavi još jedan superkompjuter koji će biti nadogradnja postojećeg.

Prema podacima Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, dva objekta Državnog data centra u Kragujevcu ukupne su površine oko 14.000 kvadratnih metara i na parceli su od četiri hektara. Izgrađeni su po najvišim tehničkim i svetskim standardima i u njima se čuvaju podaci svih građana i privrede, ali i komercijalnih korisnika.



