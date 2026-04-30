Smeta im „Srbija pobeđuje“: Snimak iz centra Beograda razotkrio nervozu blokadera

NAJNOVIJI snimak koji se pojavio na društvenim mrežama još jednom je ogolio pravo lice onih koji se kriju iza parola o demokratiji i koji dokazuje da blokaderi najviše na svetu mrze Srbiju i srpsku zastavu

U samom centru Beograda zabeležen je incident koji je otvorio mnogo šire pitanje od jednog uklonjenog plakata – pitanje političke netrpeljivosti i granica javnog delovanja.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se sredovečna žena kako uporno skida nalepnice sa srpskom trobojkom i natpisom „SRBIJA POBEĐUJE“. Sve vreme, autorka snimka pokušava da dobije odgovor – zašto joj smeta poruka koja, kako ističe, ne nosi ime predsednika države čiju smenu traže.

– Znači, toliko vam smeta srpska zastava? – čuje se glas autorke snimka, vidno zatečene prizorom. – Ovde ne piše Vučić pobeđuje, nego Srbija – poručuje ona.

Odgovora nema. Umesto odgovora autorka snimka dobija podsmeh, izrugivanje i nastavak uklanjanja nalepnica.

Upravo taj trenutak mnogi su prepoznali kao ključan. Jer, kako primećuju komentatori, problem očigledno nije u političkom sloganu, već u samoj poruci o državi i njenom napretku.

Podsetimo, prethodnih dana javni prostor bio je preplavljen porukama poput „studenti pobeđuju“, koje su dolazile iz krugova blokadera. Nalepnice sa porukom „Srbija pobeđuje“ pojavile su se kao direktan odgovor – kontrapunkt koji pokušava da fokus prebaci sa političkih poruka na širu sliku razvoja zemlje.

I tu, po svemu sudeći, dolazi do suštine problema.

Jer kada se pojavi poruka koja ne govori o političarima, već o državi – ona postaje opasnija od bilo kog slogana. Ona razbija narativ da je sve loše, da nema napretka i da je jedino rešenje rušenje vlasti.

Zato takve poruke moraju da nestanu. Ne zato što su uvredljive. Ne zato što su neistinite. Već zato što smetaju.Jer ako „Srbija pobeđuje“ opstane kao ideja, onda više nije moguće ubediti građane da je sve izgubljeno.

A bez te slike – nema ni opravdanja za radikalne poteze, nema energije za blokade i nema podrške za političke ciljeve koji se nameću kroz pritisak na ulici.

Zato se ne uklanjaju samo nalepnice.

Uklanja se svaka poruka koja podseća da država može I mora da ide napred – mimo onih koji tvrde da je jedini put kroz haos.

