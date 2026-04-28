Vučić upozorava: Verujem da smo stigli do tačke bez povratka (Video)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika". Predsednik je otvoreno govorio o svim temama,a njegove izjave daleko su se čule. Jedna od tema bila je i sukob na Bliskom istoku.

- Iako verujem da sam veliki prijatelj Izraela, zaista verujem u to. Jedina zastava koja je bila istaknuta ovde ispred ovog predsedništva, pored srpskih zastava i jednom zastave EU, bila je jevrejska zastava. Ne mogu opravdati apsolutno sve, ali da li sam i dalje prijatelj Izraela, da, jesam. Mi imamo principe, za razliku od vas, Alistere, s vremena na vreme- rekao je Vučić.

Potom se dalje nadovezao na komentar novinara Rorija Stjuarta o tome, kako se svet rekonfiguriše, naš instinkt je da je budućnost evropskih zemalja dublja integracija sa Evropom i EU. Ne možemo se osloniti na SAD na način na koji smo to činili poslednjih 70 godina.

- Verujem da smo stigli do tačke bez povratka. Ono što verujem da će Amerikanci raditi u budućnosti, ovo je moja pretpostavka, a oni su pametni i vredni ljudi, kao što znate, oni će pokušati da izgrade svoje strukture u Evropi - rekao je Vučić.

Oceno je da će sada "Tramp razumno pokušati da pobegne od daljih sukoba u Iranu".

- To će okončati jednu važnu eru, ali će nas dovesti do veoma komplikovanog i kompleksnog odnosa širom sveta. Verujem da će SAD i njihovi političari, neće potpuno promeniti čak ni kada demokrate dođu na vlast, ako dođu na vlast, jer preostaju još dve i po godine, ali verujem da će izgraditi sopstvenu strukturu, uzimajući 5 do 10 zemalja u Evropi, uglavnom u istočnoj Evropi, pod, ne njihovu kontrolu, već sa predominantnim uticajem SAD, stvarajući problem za EU. I zato ne razumem EU, zašto oni, ti ljudi, do sada nisu doneli strateške odluke zasnovane čak i na tom pismu koje smo potpisali Edi Rama i ja. Ne razumem to, da vam kažem istinu, jer su sve ostale odluke u prošlosti bile političke. A nismo tražili pravo veta. Nismo tražili komesare. Nismo tražili čak ni veća finansiranja. Ništa - rekao je Vučić.

Predsednik se potom dotakao i EU i otvorenog tržišta.

- Dovodite, ne znam, Crnu Goru i Moldaviju u Evropu bez Srbije. Šta je smisao? - upitao je Vučić.

Vučić kaže da nije lako Evropljanima da drže kontrolu ukoliko Amerikanci odluče da rade drugačije.

Ocenio je da velike sile u EU "prave veliku stratešku grešku", ako ne žele proširenje EU.

- Nadam se da postoje određena razumevanja. Po prvi put posle mnogo godina u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. To je ono u šta verujem, ali nisam siguran u to - rekao je Vučić.

