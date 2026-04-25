Nemačka vlada donela odluku o Kosovu i Metohiji: Čeka se da Bundestag potvrdi
NEMAČKA vlada je odlučila da produži učešće svojih oružanih snaga u misiji KFOR u AP Kosovo i Metohija, saopšteno je nakon odluke saveznog kabineta, uz napomenu da Bundestag treba da potvrdi mandat.
Prema odluci, do 400 nemačkih vojnika ostaje angažovano u okviru međunarodnog bezbednosnog prisustva na KiM, bez promena u broju pripadnika snaga, kako bi se obezbedila mogućnost brze reakcije u slučaju pogoršanja bezbednosne situacije, navedeno je u saopštenju Bundestaga.
Dodaje se da misija KFOR-a, u okviru NATO, ima za cilj očuvanje stabilnosti i bezbednosti u regionu, kao i podršku političkoj normalizaciji i izgradnji lokalnih bezbednosnih institucijama, prenosi Tanjug.
