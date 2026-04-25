Politika

Nemačka vlada donela odluku o Kosovu i Metohiji: Čeka se da Bundestag potvrdi

V.N.

25. 04. 2026. u 10:23

NEMAČKA vlada je odlučila da produži učešće svojih oružanih snaga u misiji KFOR u AP Kosovo i Metohija, saopšteno je nakon odluke saveznog kabineta, uz napomenu da Bundestag treba da potvrdi mandat.

Немачка влада донела одлуку о Kосову и Mетохији: Чека се да Бундестаг потврди

Foto: EPA | EPA/DJORDJE SAVIC

Prema odluci, do 400 nemačkih vojnika ostaje angažovano u okviru međunarodnog bezbednosnog prisustva na KiM, bez promena u broju pripadnika snaga, kako bi se obezbedila mogućnost brze reakcije u slučaju pogoršanja bezbednosne situacije, navedeno je u saopštenju Bundestaga.

Dodaje se da misija KFOR-a, u okviru NATO, ima za cilj očuvanje stabilnosti i bezbednosti u regionu, kao i podršku političkoj normalizaciji i izgradnji lokalnih bezbednosnih institucijama, prenosi Tanjug.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vratiće vam se kao bumerang... Rusi upozoravaju Evropsku uniju i najavljuju odgovor

"Vratiće vam se kao bumerang..." Rusi upozoravaju Evropsku uniju i najavljuju odgovor