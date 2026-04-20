"Uvek čestitamo onima od kojih izgubimo, za razliku od naših protivnika" Vučić: NJih predvodi jedan visokointelektualni dvojac Đokić-Bodiroga

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja govorio je o i euforiji i likovanju blokadera povodom Orbanovog izbornog poraza u Mađarskoj.

- Ja sam racionalan čovek, niti padam u depresiju, niti sam euforičan. Kada pobedimo na izborima, ja sam tih. Nešto sam glasniji i hrabriji kada gubimo, zato što je potrebno ljude obodriti, ohrabriti. Tako to ide kod normalnih ljudi. Uvek čestitamo onima od kojih izgubimo, za razliku od naših protivnika, koje danas predvodi jedan visokointelektualni dvojac - Đokić-Bodiroga.

Ovaj drugi mislim da ne može tri rečenice da sastavi. U životu svom nisam video to. A ovaj drugi ne ume da sastavi te tri rečenice osim ako mu nije pre toga napisano i nacrtano.

Da li rade protiv interesa svoje zemlje? Nema nikakve sumnje. Godinu i nešto dana su nam rušili zemlju. Najodvratnije mi je kada se neko od njih pojavi i kaže - zamislite vlast nam je uništila školstvo i univerzitet.

Razorili su nam zemlju, uništili mladost, škole i univerzitete. Izbacili nam iz koloseka više od 10.000 diplomaca. I onda kažu, za to što smo radili, kriv je neko drugi. Ne postoji gori i veći bezobrazluk od toga - rekao je Vučić.

Vučić je još jednom podsetio javnost da je političara Đokića više puta pozivao na razgovor, ali da on nije hteo da se odazove.

- Što se tiče njihovih želja... To oko želja i realnosti nema mnogo veze sa istinom. Realnost je nešto što svakoga na kraju pogodi. Ja znam da ukoliko bih čak bio protivkandidat Đokiću za predsednika Vlade, znam da su mi šanse male.

Znam koliku podršku dobijaju spolja, znam koliko novca će da dobiju. Ali verujem da sam i dalje mnogo mlađi od njega, perspektivniji, verujem da imam više energije, snage, verujem da bolje poznajem Srbiju, da bolje poznajem probleme.

Za razliku od njega, brinem o ljudima u Srbiji, hoću da razgovaram, čak i sa njim, a on neće ni sa svojim predsednikom. Pa nek ljudi razmisle - zaključio je predsednik.