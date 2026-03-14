BLOKADER NAPAO AKTIVISTE SNS-A U MIRIJEVU: Deset godina proveo u Zabeli - Pogledajte snimak napada (VIDEO)
DANAS je u Mirijevu došlo do incidenta u kojem su, prema navodima očevidaca, fizički napadnuti aktivisti SNS-a.
Naime, napad je izvršio blokader, a koji je, prema sopstvenim rečima, proveo deset godina u zatvoru u Zabeli.
Nakon zastrašujućeg napada na članove SNS, upućen je hitan poziv policiji da reaguje i utvrdi sve okolnosti događaja, kao i da identifikuje i procesuira odgovorno lice.
Takođe, iz SNS-a su zatražili hitnu reakciju nadležnih organa i poručili da očekuju da policija brzo rasvetli slučaj i preduzme zakonom predviđene mere protiv počinioca.
U nastavku pogledajte nasilje blokadera na delu i trenutak napada na nedužne ljude:
