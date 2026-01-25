"IMATE DEFAKTO SAVEZ MELONI-MERC" Vučić o situaciji u Evropi - "Postavlja se kao glavna poluga Evrope, to su velike sile"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Jutro" sa Marijom Stamenić. Upitan za saradnju u krugu Mađarska-Slovačka-Češka, Vučić kaže da je razgovarao i imao dobre razgovore sa Karelom Narvockim i da će uskoro posetiti Beograd.

Foto: Profimedia

- Slobodnog je stava, imali smo dobre razgovore i verujem da ćemo moći da ga ugostimo u Srbiji. Imate defakto savez Meloni-Merc, ranije Mkron-Šolc, sada se sve više postavlja Merc Meloni kao glavna poluga Evrope, ali to su velike sile. Znate li koliko smo novca uštedeli, jer smo radili sa Emiratima. Ne manje do sada od 300 miliona evra, samo na dve ili tri operacije, govorim o kamatnim stopama, isplatama. Samo da vidite šta je prijateljstvo, moje lično prijateljstvo sa njima je donelo ovoj zemlji. Nama su ta prijateljstva veoma važna, sa afričkim i azijskim zemljama. Moramo da radimo sa tim zemljama koje će da se sve više ujedinjuju - naveo je predsednik Srbije.