VUČIĆ GOST JUTARNJEG PROGRAMA: Predsednik govori o ključnim temama za Srbiju
U NEDELjU u 8 časova ekskluzivno iz Palate Srbije emitovaće se specijalno izdanje emisije "Jutro" sa Marijom Stamenić. Pored brojnih gostiju, na pitanja će odgovarati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Intervju sa predsednikom Vučićem planiran je u 9:10 časova. To je najavljeno i na instagram profilu predsednika.
Nakon toga biće održana tematska sednica Vlade Srbije, sa početkom u 11 časova, na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju.
Pored premijera Đura Macuta, sednici će prisustvovati i predsednik Vučić, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić. Vučić će tokom sednice, u ime građana, postavljati pitanja ministrima.
