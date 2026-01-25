Politika

VUČIĆ GOST JUTARNJEG PROGRAMA: Predsednik govori o ključnim temama za Srbiju

25. 01. 2026. u 08:01

U NEDELjU u 8 časova ekskluzivno iz Palate Srbije emitovaće se specijalno izdanje emisije "Jutro" sa Marijom Stamenić. Pored brojnih gostiju, na pitanja će odgovarati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

ВУЧИЋ ГОСТ ЈУТАРЊЕГ ПРОГРАМА: Председник говори о кључним темама за Србију

Intervju sa predsednikom Vučićem planiran je u 9:10 časova. To je najavljeno i na instagram profilu predsednika.

Nakon toga biće održana tematska sednica Vlade Srbije, sa početkom u 11 časova, na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju.

Pored premijera Đura Macuta, sednici će prisustvovati i predsednik Vučić, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić. Vučić će tokom sednice, u ime građana, postavljati pitanja ministrima. 

Tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti otvorena pitanja od najvećeg strateškog značaja za državu, zakazana je za nedelju, 25. januara. Ova sednica privlači posebnu pažnju javnosti jer se očekuje neuobičajen i snažan politički potez – učešće predsednika Srbije u raspravi, i to sa pitanjima upućenim članovima Vlade u ime građana.

25. 01. 2026. u 07:41

