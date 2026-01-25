VUČIĆ GOST JUTARNJEG PROGRAMA: Predsednik govori o ključnim temama za Srbiju

U NEDELjU u 8 časova ekskluzivno iz Palate Srbije emitovaće se specijalno izdanje emisije "Jutro" sa Marijom Stamenić. Pored brojnih gostiju, na pitanja će odgovarati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printscreen/Pink

Intervju sa predsednikom Vučićem planiran je u 9:10 časova. To je najavljeno i na instagram profilu predsednika.

Nakon toga biće održana tematska sednica Vlade Srbije, sa početkom u 11 časova, na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju.

Pored premijera Đura Macuta, sednici će prisustvovati i predsednik Vučić, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić. Vučić će tokom sednice, u ime građana, postavljati pitanja ministrima.