PEKING je postavio cilj rasta BDP za ovu godinu na 4,5 do pet odsto, što je najniži nivo od početka devedesetih godina prošlog veka. Ipak, Kina je zadržala projektivani budžetski deficit na prošlogodišnjem nivou, dok Nacionalni narodni kongres, najviše zakonodavno telo zemlje, održava svoj godišnji sastanak ove nedelje, analitičari komentarišu da standard Kineza neće biti narušen.

Cilj deficita od četiri odsto, prvi put postavljen 2025. godine, bio je najviši ikada zabeležen, počev od 2010. Prethodni maksimum bio je 3,6 procenata u 2020. godini. Peking takođe nastoji da stopu nezaposlenosti u gradovima, koja je lane iznosila 5,2 odsto, održi na oko 5,5 procenata ove godine i da doda 12 miliona novih radnih mesta u urbanim područjima.

Kineski ekonomski analitičari ocenjuju da je cilj rasta sasvim realan, jer je u pitanju pomak od načina razmišljanja koji odražava deviza "prvo je broj" ka drugačijem pristupu - "prvo je kvalitet".

- Peking visoke stope rasta ne vidi nužno kao dobru stvar, jer to može podstaći lokalne zvaničnike da preuveličavaju rast skupim investicijama sa malom ekonomskom korisnošću, kaže viši ekonomista Tjančen Sju.

Postavljeni dometi, kako se navodi u izveštaju o radu vlade objavljenom u četvrtak, predstavljaju pad sa "oko pet procenata", što je postavljano kao zadatak u poslednje tri godine i najskromniji cilj ikada, zabeležen za drugu najveću svetsku ekonomiju, izuzev 2020, kad Peking nije postavio cilj rasta zbog pandemije.

Sa Iranom oko moreuza KINA pregovara sa Iranom da bi obezbedila bezbedan prolaz tankerima sa sirovom naftom i brodovima koji prevoze tečni prirodni gas iz Katara kroz Ormuski moreuz, dok se sukob između SAD i Izraela sa Teheranom intenzivira, saznaje Rojters iz diplmatskih izvora. Kina, koja održava dobre odnose sa Iranom i u velikoj meri zavisi od energenata sa Bliskog istoka, ogorčena je odlukom Teherana da praktično zaustavi brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz i vrši pritisak da se brodovima omogući bezbedan prolaz, tvrde izvori. Druga najveća svetska ekonomija, oko 45 odsto svoje nafte dobija upravo preko tog moreuza.

Kineski kreatori politike zadržali su svoj godišnji cilj potrošačke inflacije stabilnim na oko dva procenta. Prvi put postavljen lane, najniži je nivo u više od dve decenije i signalizira da Peking ima svest o nedovoljnoj domaćoj potražnji. Tokom cele prošle godine, rast cena je bio ravan i iznosio je 0,7 procenata kad se isključe cene hrane i energije.

Kineski premijer Li Ćijang je u izveštaju o radu ukazao da se nacionalna ekonomija suočava sa "dramatično promenljivim međunarodnim trgovinskim i ekonomskim okruženjem", koji su opteretili rast potrošnje i investicija. Li je istakao da povećanje potrošnje i podizanje životnog standarda treba da budu prioritet.

Kina planira da izda 1,3 biliona juana, što je 188,5 milijardi dolara, ultra-dugoročnih specijalnih državnih obveznica u ovoj godini, isto kao i lane, i izdvojila je 250 milijardi juana za podršku programu trgovine robom široke potrošnje i dodatnih 300 milijardi juana za obnavljanje kapitala u velikim državnim komercijalnim bankama. Vlada planira da izda 4,4 biliona juana specijalnih obveznica lokalnih samouprava, takođe isto kao i prošle godine, za finansiranje velikih projekata i ublažavanje duga lokalnih samouprava, navodi se u izveštaju o radu vlade.