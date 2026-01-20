VUČIĆ IZ DAVOSA O CARINAMA: Veliki se prepucavaju, mi mali stradamo, čeka se govor Trampa

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Foto printskrin TV Pink

Biće zanimljivo da čujemo sutra govor Donalda Trampa

- Dobio sam potvrdu da u maju ili junu nas očekuje velika, kao što vam rekao, poseta Narodnoj Republici Kini. Mnogo toga je pred nama, mnogo toga moramo da uradimo i verujem da ćemo taj posao da napravimo. Kao što i ovde trudim se da sumiram sve. Morate da znate da nama predstavlja velika opasnost ako ovih 10 odsto dodatnih taksi ostane i još 25 odsto bude uvedeno 1. juna ako se ne reši problem Grenlanda do tog trenutka to vam je neki 36, nešto posto kumulativno. Mi ćemo imati problem sa našim kompanijama koje prave o proizvode auto-delove, to su nam kompanije koje zapošljavaju preko 80-90 hiljada ljudi u našoj zemlji. Ne može u tom lancu snabdevanja, ne možemo mi da budemo izuzeti iz svega toga - dodao je.

Kako je istakao, zato se u celoj toj priči uopšte ne raduje.

- Jer ja znam da, i ne mogu da se radujem kao odgovoran čovek. Ja znam da u Srbiji postoje mnogi koji kažu, e, baš mi je drago da se oni prepucavaju. Pa prepucavaju se oni, ali taj prelivajući efekat će da postoji na našoj zemlji i u našoj zemlji. Tako da tome ne mogu da se radujem. U svakom slučaju, biće zanimljivo da čujemo sutra govor Donalda Trampa. Ja ću biti ovde u sali, pa do kasno uveče, biću ovde pre 8 ujutru u 8 ujutru prvi sastanak sa novim novom šeficom britanske obaveštajne službe i onda Marta Kos, pa tako dalje dok ne dođemo do Trampa i onda nastavljamo - izdvojio je i dodao da će sutra tu biti i nemački kancelar Fridrih Merc.