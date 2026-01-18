OBRAĆANJE USKORO: Vučić govori za Informer TV

ZA političara nije greh da laže, jer političaru je posao moć i vlast, a za intelektualca jeste jer je intelektualcu posao istina - pisao je španski filozof Hose Ortega i Gaset, kako voli da ga citira moj kolega Muharem Bazdulj, ukazujući da moral nije isti za svaku profesiju, jer ni očekivanja društva nisu ista za ljude koji se bave različitim poslovima.