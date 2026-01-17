JOŠ JEDNA SUMANUTOST U BLOKADERSKIM REDOVIMA: Škoro bi da ubaci Vučića u kontejner, pa se nudi zgubidanima (VIDEO)

MENTOR blokadera i opozicioni novinar Srđan Škoro ne bira način da se reši predsednika Aleksandra Vučića, pa blokaderima poručio da je on pravi za njihovu listu.

- Pa verujem da je 2026. godina raspleta i da će do njega doći ovako ili onako, da to jednostavno ne može da se izbegne. Da je Vučić praktično spakovan, da je on u kontejneru, samo što još nije izbačen na deponiju odnosno na đubrište istorije odakle nije trebalo ni da dolazi. I tako da ja očekujem da ova godina bude upravo da godina raspleta koja će biti naravno burna sama po sebi. Neće biti ništa ni jednostavno ni lako, ali ćemo sa jednom pričom ja se nadam, najbitnije da to bude zauvek, završiti - kazao je Škoro.

Srđan Škoro se onda ponovo nudio da ga ubace na blokadersku listu.

- Naravno, pa pazite, ja kad pročitam one kriterujeme koje su oni javno objavili, znači to vam je kao nameštan konkurs meni za posao - rekao je Škoro.

Podsetimo, opozicioni novinar Srđan Škoro, poznat po pretnjama srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovom sinu, ali i drugim funkcionerima Srpske naprednje stranke (SNS), sada je poručio da svima njima treba seći ruke.

