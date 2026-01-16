"BESKRAJNO SU RUŽNE KROKODILSKE SUZE KOJE PROLIVA MARINIKA TEPIĆ" Starović: Ne sećam se da je ikada uputila ijednu reč podrške Ivanoviću
MINISTAR za Evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je na izjavu Marinike Tepić da je za ubistvo Olivera Ivanovića kriva vlast.
- Beskrajno su ružne krokodilske suze koje proliva Marinika Tepić, pokušavajući da za ubistvo Olivera Ivanovića nekako okrivi predsednika Srbije, kao vrhunac njegove dehumanizacije, ali i da time abolira stvarne počinioce ovog gnusnog zločina. Ne sećam se da je ikada uputila ijednu reč podrške Oliveru Ivanoviću i njegovoj porodici dok je čamio u albanskom kazamatu, štrajkovao glađu i borio se za elementarna ljudska prava. Eto koliko joj je zaista stalo do Olivera i svih progonjenih Srba na Kosovu i Metohiji - rekao je u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.
