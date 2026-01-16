"BESKRAJNO SU RUŽNE KROKODILSKE SUZE KOJE PROLIVA MARINIKA TEPIĆ" Starović: Ne sećam se da je ikada uputila ijednu reč podrške Ivanoviću

MINISTAR za Evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je na izjavu Marinike Tepić da je za ubistvo Olivera Ivanovića kriva vlast.

FOTO: N. Skenderija

- Beskrajno su ružne krokodilske suze koje proliva Marinika Tepić, pokušavajući da za ubistvo Olivera Ivanovića nekako okrivi predsednika Srbije, kao vrhunac njegove dehumanizacije, ali i da time abolira stvarne počinioce ovog gnusnog zločina. Ne sećam se da je ikada uputila ijednu reč podrške Oliveru Ivanoviću i njegovoj porodici dok je čamio u albanskom kazamatu, štrajkovao glađu i borio se za elementarna ljudska prava. Eto koliko joj je zaista stalo do Olivera i svih progonjenih Srba na Kosovu i Metohiji - rekao je u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.



