VUČIĆ SE SASTAO SA BAROOM: Nakon sastanka potpisivanje ključnih sporazuma za BG metro
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.
Nakon sastanka biće potpisana Zajednička izjava prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Srbije i ministra za Evropu i spoljne poslove Francuske o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda "Veliko Selo "- faza I.
(Tanjug)
