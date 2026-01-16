Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA BAROOM: Nakon sastanka potpisivanje ključnih sporazuma za BG metro

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Nakon sastanka biće potpisana Zajednička izjava prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Srbije i ministra za Evropu i spoljne poslove Francuske o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda "Veliko Selo "- faza I.

(Tanjug)

