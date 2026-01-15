ĐILAS U SKUPŠTINI TRAŽI DA OTMEMO NIS RUSIMA: Zaboravlja da ga je on prodao 2008. godine

PREDSEDNIK SSP-a Dragan Đilas ponovio je danas u Skupštini Srbije da Srbija treba da otme NIS Rusima.

Foto: JutjubPrintksrin/ParlamentSrbija

- Stala nam je rafinerija, u opasnosti je da stane celi NIS. O sudbini NIS-a odlučuju Mađari i Rusi i mi se ništa ne pitamo. Mi imamo pravo preče kupovine, to bi da prećutite. Rusi veliki prijatelji, neće sa nama ni da pričaju, a kamoli nama da prodaju. Pa jel NIS skraćenica za Naftnu industriju Rusije ili Naftnu industriju Srbije? Kako Srbija ne može da utiče na to šta će biti sa NIS-om, može i mora, ali vi ne smete i ne znate - rekao je Đilas aludijarući na otimanje NIS-a Rusiji.