SKANDAL Sudija koja je zabranila urednici Novosti da radi 28. oktobra sa N1 poručila: Blokaderi imaju moju punu podršku (VIDEO)
SUDIJA blokaderka Tatjana Bizmarević Janjić koja je zabranila urednici "Novosti" Andrijani Nešić da radi je 28. oktobra na blokaderskoj N1 poručila da podržava blokadere.
- Dajem im punu podršku - kazala je ona.
Ipak, uzdajući se u pravo i pravdu odbrana Andrijane Nešić zatražila je izuzeće sudije blokaderke, ali je onda usledio novi šok.
Zamenik predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Živković odbila je da izuzme sudiju Tatjanu Bezmarević Janjić iz slučaja i pored ovakve izjave sudije blokaderke.
Preporučujemo
"POKUPI SVOJE PRNjE" Šešelj poziva na akciju za odbranu države
04. 12. 2025. u 16:52
ŠEŠELj: Tužilaštvo mora biti u sistemu izvršne vlasti
03. 12. 2025. u 23:40
ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
03. 12. 2025. u 18:55
KAD SUDIJA NAVIJA: Drakonska kazna za glavnu urednicu Novosti
03. 12. 2025. u 16:33
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)