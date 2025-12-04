Politika

SKANDAL Sudija koja je zabranila urednici Novosti da radi 28. oktobra sa N1 poručila: Blokaderi imaju moju punu podršku (VIDEO)

04. 12. 2025. u 17:27

SUDIJA blokaderka Tatjana Bizmarević Janjić koja je zabranila urednici "Novosti" Andrijani Nešić da radi je 28. oktobra na blokaderskoj N1 poručila da podržava blokadere.

Foto: Printskrin N1

- Dajem im punu podršku - kazala je ona.

Ipak, uzdajući se u pravo i pravdu odbrana Andrijane Nešić zatražila je izuzeće sudije blokaderke, ali je onda usledio novi šok.

Zamenik predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Živković odbila je da izuzme sudiju Tatjanu Bezmarević Janjić iz slučaja i pored ovakve izjave sudije blokaderke.

