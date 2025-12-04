SKANDAL Sudija koja je zabranila urednici Novosti da radi 28. oktobra sa N1 poručila: Blokaderi imaju moju punu podršku (VIDEO)

SUDIJA blokaderka Tatjana Bizmarević Janjić koja je zabranila urednici "Novosti" Andrijani Nešić da radi je 28. oktobra na blokaderskoj N1 poručila da podržava blokadere.

Foto: Printskrin N1

- Dajem im punu podršku - kazala je ona.

Ipak, uzdajući se u pravo i pravdu odbrana Andrijane Nešić zatražila je izuzeće sudije blokaderke, ali je onda usledio novi šok.

Zamenik predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Živković odbila je da izuzme sudiju Tatjanu Bezmarević Janjić iz slučaja i pored ovakve izjave sudije blokaderke.