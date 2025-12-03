Politika

DINA VUČINIĆ ZA "NOVOSTI" POVODOM SRAMNE ODLUKE: "Presuda Andrijani Nešić je potvrda da su neke sudije direktni učesnici obojene revolucije"

D.K.

03. 12. 2025. u 22:47

PREDSEDNICA Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić oglasila se povodom sramne presude sudija blokadera Tatjane Bezmarević Janjić i Zdenka Tomanovića, u kojoj se glavnoj urednici "Novosti" Andrijani Nešić izriče kazna od 450.000 dinara i zabrana rada u trajanju od godinu dana.

ДИНА ВУЧИНИЋ ЗА НОВОСТИ ПОВОДОМ СРАМНЕ ОДЛУКЕ: Пресуда Андријани Нешић је потврда да су неке судије директни учесници обојене револуције

Foto Novosti

Prenosimo njeno saopštenje u celosti:

Oni kojima su puna usta ljudskih i medijskih sloboda i koji su, kao u doba komunizma, hteli da gase medije koji im ne odgovaraju, nastavljaju sa svojim antidemokratskim delovanjem.

Oni žele da zabrane svaku misao i reč koja govori istinu o štetočinskim razmerama i posledicama blokaderske politike, da svaku slobodnu misao uguše i zabrane.

Presuda urednici portala Novosti Adrijani Nešić potvrđuje činjenicu da je jedan deo sudija direktan učesnik obojene revolucije. Imali smo prilike nekoliko puta da čujemo kako jedna od sudija blokaderima daje instrukcije na koji način treba da se ponašaju i kako da se podsmevaju propisima jedne pravne države.

A još skandaloznije je što im u tome pomažu sudije koje su mirno žmurile na pljačku Srbije za vreme blokaderske vladavine, i bili njihovi saučesnici.

Ali, istina ne može da se ućutka. Istina onih koji brane državu i demokratiju je uvek glasnija od galame onih koji protiv države rade i žele da ukinu slobodu da im se to u lice kaže.

Poštovana Adrijana, nadam se da Vas ovo nikada neće sprečiti da odgovorno i posvećeno radite svoj posao. Pravo na istinu Vam niko ne može oduzeti.

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
Politika

0 27

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 18:55

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike
Politika

0 5

"NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ" Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je danas potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 23:20

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte
Politika

0 3

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte

ADVOKAT Vladimir Đukanović komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 22:11

ŽARKO MIĆIN O PRESUDI GLAVNOJ UREDNICI PORTALA NOVOSTI: Ovo je skandalozna odluka i direktan udar na slobodno novinarstvo
Politika

0 1

ŽARKO MIĆIN O PRESUDI GLAVNOJ UREDNICI PORTALA "NOVOSTI": "Ovo je skandalozna odluka i direktan udar na slobodno novinarstvo"

VEZANO za presudu glavnoj urednici portala "Novosti", Andrijani Nešić, koja je zbog svog profesionalnog novinarskog izveštavanja kažnjena tužbom od strane advokata Zdenka Tomanovića, zabranom obavljanja posla godinu dana i novčanom kaznom u iznosu od 450.000 dinara, oglasio se i advokat i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

03. 12. 2025. u 21:47

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!