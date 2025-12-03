DINA VUČINIĆ ZA "NOVOSTI" POVODOM SRAMNE ODLUKE: "Presuda Andrijani Nešić je potvrda da su neke sudije direktni učesnici obojene revolucije"

PREDSEDNICA Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić oglasila se povodom sramne presude sudija blokadera Tatjane Bezmarević Janjić i Zdenka Tomanovića, u kojoj se glavnoj urednici "Novosti" Andrijani Nešić izriče kazna od 450.000 dinara i zabrana rada u trajanju od godinu dana.

Foto Novosti

Prenosimo njeno saopštenje u celosti:

Oni kojima su puna usta ljudskih i medijskih sloboda i koji su, kao u doba komunizma, hteli da gase medije koji im ne odgovaraju, nastavljaju sa svojim antidemokratskim delovanjem.

Oni žele da zabrane svaku misao i reč koja govori istinu o štetočinskim razmerama i posledicama blokaderske politike, da svaku slobodnu misao uguše i zabrane.

Presuda urednici portala Novosti Adrijani Nešić potvrđuje činjenicu da je jedan deo sudija direktan učesnik obojene revolucije. Imali smo prilike nekoliko puta da čujemo kako jedna od sudija blokaderima daje instrukcije na koji način treba da se ponašaju i kako da se podsmevaju propisima jedne pravne države.

A još skandaloznije je što im u tome pomažu sudije koje su mirno žmurile na pljačku Srbije za vreme blokaderske vladavine, i bili njihovi saučesnici.

Ali, istina ne može da se ućutka. Istina onih koji brane državu i demokratiju je uvek glasnija od galame onih koji protiv države rade i žele da ukinu slobodu da im se to u lice kaže.

Poštovana Adrijana, nadam se da Vas ovo nikada neće sprečiti da odgovorno i posvećeno radite svoj posao. Pravo na istinu Vam niko ne može oduzeti.

