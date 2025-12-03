ŽARKO MIĆIN O PRESUDI GLAVNOJ UREDNICI PORTALA "NOVOSTI": "Ovo je skandalozna odluka i direktan udar na slobodno novinarstvo"

VEZANO za presudu glavnoj urednici portala "Novosti", Andrijani Nešić, koja je zbog svog profesionalnog novinarskog izveštavanja kažnjena tužbom od strane advokata Zdenka Tomanovića, zabranom obavljanja posla godinu dana i novčanom kaznom u iznosu od 450.000 dinara, oglasio se i advokat i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

On je istakao da je ovo skandalozna odluka i direktan udar na slobodno novinarstvo.

- Smatram da je kazna izrečena glavnoj urednici portala, Andrijani Nešić, previsoka i neprimerena pogotovo u delu kojim se zabranjuje obavljanje delatnosti jer se time vrši direktan udar na slobodno novinarstvo. Kazna zabrane obavljanja novinarske delatnosti se prema mom iskustvu kao advokata izriče vrlo retko i primenjuje se samo u ekstremnim slučajevima (što svakako ovde nije slučaj) kako ne bi imala direktan uticaj na slobodu novinarskog izražavanja. Bojim se da ovakva oštra i neprimerena odluka prvostepenog suda ima u pozadini i političke motive kao i neprimeren uticaj tužioca i zaista se nadam da će to drugostepeni sud uzeti u obzir i ukinuti ili preinačiti ovu skandaloznu odluku - istakao je Mićin.