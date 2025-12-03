Politika

ŽARKO MIĆIN O PRESUDI GLAVNOJ UREDNICI PORTALA "NOVOSTI": "Ovo je skandalozna odluka i direktan udar na slobodno novinarstvo"

K. Despotović

03. 12. 2025. u 21:47

VEZANO za presudu glavnoj urednici portala "Novosti", Andrijani Nešić, koja je zbog svog profesionalnog novinarskog izveštavanja kažnjena tužbom od strane advokata Zdenka Tomanovića, zabranom obavljanja posla godinu dana i novčanom kaznom u iznosu od 450.000 dinara, oglasio se i advokat i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

ЖАРКО МИЋИН О ПРЕСУДИ ГЛАВНОЈ УРЕДНИЦИ ПОРТАЛА НОВОСТИ: Ово је скандалозна одлука и директан удар на слободно новинарство

Foto: Tanjug

On je istakao da je ovo skandalozna odluka i direktan udar na slobodno novinarstvo. 

- Smatram da je kazna izrečena glavnoj urednici portala, Andrijani Nešić, previsoka i neprimerena pogotovo u delu kojim se zabranjuje obavljanje delatnosti jer se time vrši direktan udar na slobodno novinarstvo. Kazna zabrane obavljanja novinarske delatnosti se prema mom iskustvu kao advokata izriče vrlo retko i primenjuje se samo u ekstremnim slučajevima (što svakako ovde nije slučaj) kako ne bi imala direktan uticaj na slobodu novinarskog izražavanja. Bojim se da ovakva oštra i neprimerena odluka prvostepenog suda ima u pozadini i političke motive kao i neprimeren uticaj tužioca i zaista se nadam da će to drugostepeni sud uzeti u obzir i ukinuti ili preinačiti ovu skandaloznu odluku - istakao je Mićin. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike
Politika

0 5

"NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ" Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je danas potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 23:20

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte
Politika

0 3

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte

ADVOKAT Vladimir Đukanović komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose