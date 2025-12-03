MINISTAR ODBRANE GAŠIĆ: Pokušaj uvođenja jednoumlja pod plaštom pravde

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić reagovao na presudu Prvog osnovnog suda protiv "Novosti".

FOTO: Ministarstvo odbrane

„Današnja presuda urednici Novosti, Andrijani Nešić, predstavlja skandalozan primer zloupotrebe pravosudnih mehanizama u političke svrhe. Odluka da se jedna urednica sankcioniše zato što je imala drugačiji stav od organizovanih blokadara — koji već mesecima rade na destabilizaciji institucija — otvoreni je udar na slobodu novinarstva i pokušaj zastrašivanja svih koji se usude da govore drugačije.

Ako se novinar kažnjava zato što nije imao mišljenje blokadara, onda je to jasan signal da se u Srbiji pokušava uvesti jednoumlje pod plaštom borbe za navodnu pravdu. To je nedopustivo i predstavlja direktan napad na demokratske principe na kojima počiva naše društvo.

Ovaj slučaj predstavlja opasan presedan koji otvara vrata političkom progonu svakoga ko se usudi da misli drugačije.“