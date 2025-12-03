MINISTAR ODBRANE GAŠIĆ: Pokušaj uvođenja jednoumlja pod plaštom pravde
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić reagovao na presudu Prvog osnovnog suda protiv "Novosti".
„Današnja presuda urednici Novosti, Andrijani Nešić, predstavlja skandalozan primer zloupotrebe pravosudnih mehanizama u političke svrhe. Odluka da se jedna urednica sankcioniše zato što je imala drugačiji stav od organizovanih blokadara — koji već mesecima rade na destabilizaciji institucija — otvoreni je udar na slobodu novinarstva i pokušaj zastrašivanja svih koji se usude da govore drugačije.
Ako se novinar kažnjava zato što nije imao mišljenje blokadara, onda je to jasan signal da se u Srbiji pokušava uvesti jednoumlje pod plaštom borbe za navodnu pravdu. To je nedopustivo i predstavlja direktan napad na demokratske principe na kojima počiva naše društvo.
Ovaj slučaj predstavlja opasan presedan koji otvara vrata političkom progonu svakoga ko se usudi da misli drugačije.“
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)