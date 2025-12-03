"UDAR NA UREDNICU “NOVOSTI” JE SRAMAN PRITISAK BLOKADERA NA SLOBODU MEDIJA" Petković: Ovo je nezavidni pokušaj da se ućutka istina
DIREKTOR kancelarije za KiM Petar Petković prokomentarisao je sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.
- Udar na urednicu “Novosti” Andrijanu Nešić je sraman pritisak blokadera na slobodu medija i izražavanja u Srbiji, kao i nedozvoljeni pokušaj da se ućutka istina. Koliki god njihov udruženi pritisak na časne novinare bio, još snažnija je odluka pristojne Srbije da se zalaže za društvo u kome će se poštovati svi postulati jednog demokratskog društva i u kome sloboda medija mora biti garantovana. - poručio je Petković.
