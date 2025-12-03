Politika

POSLANIK JOVANOV O SKANDALOZNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Oni žele da uvedu blokadersku diktaturu

В. Н.

03. 12. 2025. u 18:39

MILENKO Jovanov narodni poslanik SNS kazao povodom presude Novosti odnosno urednici portala novosti.rs Andrijani Nešić da blokaderi žele da uvedu blokadersku diktaturu.

ПОСЛАНИК ЈОВАНОВ О СКАНДАЛОЗНОЈ ПРЕСУДИ АНДРИЈАНИ НЕШИЋ: Они желе да уведу блокадерску диктатуру

Foto: Printskrin

Ovo najbolje pokazuje kako izgleda sloboda medija iz ugla blokadera. Svako ko misli drugačije biće drakonski kažnjavan, eliminisan iz javnog života. I to se odnosi i na novinae, ali mislim da oni sličnu sudbinu žele da namene onima koji se bave politikom. Onima koji se bave svakim poslom a ne misle kao oni. Oni žele da uvedu blokadersku diktaturu u našu zemlju i da zabrane svima da misle drugačije od njih.

Ono što je sa druge strane jasno, to je da odmetnuti delovi pravosuđa funkcionišu u dosluhu sa vođama blokadera. I da oni funkcionišu po sistemu spojenih sudova, i po onoj narodnoj „ja tebi serdare, ti meni vojvodo“, Ovo je neverovatno, da politički istomišljenici, i to ovako javno deklarisani, valjda nepristrasno donose, učestvuju u postupku i donose presudu. Dakle, ova žena je morala biti izuzeta iz ovog predmeta, ali očigledno je da je to ono kako su oni zamislili, po principu kadijati sudi, kadija te tuži. Ja sam siguran da su se oni dobro zaigrali, i da će suočavanje sa realnošću biti mnogo bolno za njih. Kada budu videli da je Srbija ozbiljna zemlja. Kada budu shvatili da obojena revolucija nije prošla. A kada obojena revolucija, ili bilo kakva druga revolucija ne prođe onda svi oni koji su učestvovali u tome moraju da snose nekakvu odgovornost. Ta odgovornost čeka i sve one koji su oteli pravosuđe od države Srbije i koji su dozvolili, što je još gore, strancima da imaju uticaj na pravosuđe. Zašto, zato što se država Srbija odrekla uticaja na pravosuđe u Srbiji, pa smim tim i strane zemlje ne bi smele da imaju taj uticaj.

Ovoje, dakle, po mom najdubljem uverenju jedan skandal ali i sa druge strane opomena kakvu diktaturu blokaderi žele da uvedu u Srbiju.

Još jednom se pokazalo da dok oni optužuju druge, za napade na medije, za medijske neslobode, oni sa druge strane vrlo jasno, vrlo konkretno pokazuju da primenjuju ono za šta druge lažno optužuju.

Sa druge strane verujem da bi radili i gore da su u mogućnosti.

Ipak, siguran sam da će Srbija pobediti i da će blokaderskom zulumu i u pravosuđu i u svim drugim oblastima koje su zagadili, prosveti, visokom obrazovanju i drugim delatnostima koje su zagadili, vrlo brzo doći kraj. Da će Srbija vrlo brzo povratiti slobodu svim institucijama koje su oteli (blokaderi) zauzeli i uništili.

