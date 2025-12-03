Politika

"OVO JE SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI" Pilja o sramnoj presudi urednici "Novosti" - Podrška za Andrijanu Nešić, ženu koja časno radi svoj posao

В.Н.

03. 12. 2025. u 18:06

NARODNA poslanica Biljana Pantić Pilja prokomentarisala je sramnu presudu izrečenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.

Foto: Printskrin/Instagram/biljana_pantic_pilja

- Šolakovi mediji svakodnevno targetiraju Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Niko nikada nije odgovarao za gomilu neistina koju Šolakova medijska mašinerija proizvodi  svaki dan i niko nikada nije snosio odgovornost, sve pod izgovorom da je to nezavisno novinarstvo.

Laži o prebijenoj studentkinji u Beogradu koja šeta sa kesom na glavi. Laži o smrti dečaka u Valjevu. Laži o zvučnom topu. I nikome ništa.

Pod plaštom nezavisnog novinarstva, Šolakovi mediji su pozivali na linč članova Srpske napredne stranke. Izvestavali su da je u Novom Sadu sve mirno samo se lupaju naše stranačke prostorije. 

Nikada niko nije doneo presudu za ovakve užasne laži i propagiranje govora mržnje.
Ali je danas jedna novinarka, urednica Novosti osuđena ne samo na novčanu kaznu, nego joj je i zabranjeno da se bavi svojim poslom. 

Ovo je skandal kakav se ne pamti u novijoj istoriji, da zabranite nekome da obavlja svoj posao.

Toliko o dvostrukim aršinima i licemerstvu blokadera.

Ovo je demokratija za koju se blokaderi bore, da se zabrani da se čuje glas svakog ko misli drugačije.

Podrška za Andrijanu Nešić, ženu koja časno i predano radi svoj posao! - poručila je Pilja.

