"OVO JE SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI" Pilja o sramnoj presudi urednici "Novosti" - Podrška za Andrijanu Nešić, ženu koja časno radi svoj posao
NARODNA poslanica Biljana Pantić Pilja prokomentarisala je sramnu presudu izrečenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.
- Šolakovi mediji svakodnevno targetiraju Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.
Laži o prebijenoj studentkinji u Beogradu koja šeta sa kesom na glavi. Laži o smrti dečaka u Valjevu. Laži o zvučnom topu. I nikome ništa.
Pod plaštom nezavisnog novinarstva, Šolakovi mediji su pozivali na linč članova Srpske napredne stranke. Izvestavali su da je u Novom Sadu sve mirno samo se lupaju naše stranačke prostorije.
Nikada niko nije doneo presudu za ovakve užasne laži i propagiranje govora mržnje.
Ali je danas jedna novinarka, urednica Novosti osuđena ne samo na novčanu kaznu, nego joj je i zabranjeno da se bavi svojim poslom.
Ovo je skandal kakav se ne pamti u novijoj istoriji, da zabranite nekome da obavlja svoj posao.
Toliko o dvostrukim aršinima i licemerstvu blokadera.
Ovo je demokratija za koju se blokaderi bore, da se zabrani da se čuje glas svakog ko misli drugačije.
Podrška za Andrijanu Nešić, ženu koja časno i predano radi svoj posao! - poručila je Pilja.
