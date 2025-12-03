Politika

OZBILJAN UDARAC NA SLOBODU MEDIJA Vuković: Ova presuda najbolje oslikava katastrofalno stanje u pravosuđu

В. Н.

03. 12. 2025. u 18:04

MILANA Vuković iz Centra za društvenu stabilnost oštro je reagovala na presudu Novostima.

ОЗБИЉАН УДАРАЦ НА СЛОБОДУ МЕДИЈА Вуковић: Ова пресуда најбоље осликава катастрофално стање у правосуђу

Foto: Novosti

Skandalozna presuda sudije - blokaderke Tatjane Bezmarević Janjić kojom se oglašava krivom urednica portala Novosti Andrijana Nešić, a po krivičnoj tužbi, gle čuda, još jednog istaknutog blokadera Zdenka Tomanovića, najbolje oslikava katastrofalno stanje u koje su naše pravosuđe uvukli oni koji svoju funkciju koriste za propagiranje opasnih i antidržavnih stavova, uz istovremeni obračun sa svakim ko se usudi da javno iskaže mišljenje drugačije od njihovog.

Umesto da odluke donosi u skladu sa Ustavom, zakonom i pravnim sistemom naše zemlje, blokaderka Bezmarević Janjić je sebi dala za pravo da presuđuje po političkoj podobnosti, čime je ozbiljno doprinela pravnoj nesigurnosti i povećanju nepoverenja građana da im pravosudni organi obezbediti pravnu zaštitu.

Presuda Andrijani Nešić, koja je "kriva" samo zato što se usudila da javno iskaže svoj stav i svoje mišljenje predstavlja ozbiljan udarac kako slobodi medija, ali i čitavom demokratskom društvu u celini. Jasno je da borba protiv onih koji su zanemarili osnovne postulate prava i pravda, već se vode političkim preferencama, a koji trenutno vode glavnu reč u srpskom pravosuđu - mora biti oštra i beskompromisna!

Njihovi snažni pritisci da uguše slobodu govora sigurno neće uplašiti hrabre i slobodnomisleće novinare, kakav Andrijana Nešić nesumnjivo jeste. Naprotiv, još jače će da se bori protiv progona novinara od strane onih koji samovoljno, krijući se iza svoje funkcije, misle da mogu da donose odluke isključivo po ukusu male blokadersko - interesne kriminalne grupe, a nauštrb pravnog poretka naše zemlje.

