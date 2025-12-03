"STANITE, SILAZIMO NA OVOJ STANICI!" Šešelj oštro o strašnim ucenama koje Srbija trpi
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je potrebno da neko kaže da Srbiji nije mesto na tzv. "evropskom putu" zbog ucena iz Brisela.
- Stanite, silazimo na ovoj stanici - naveo je Šešelj.
Kaže da bismo možda bolje prošli kod Amerikanaca ako bismo zagorčali malo život EU.
Istakao je da nam je potrebno da se povežemo sa Mađarskom i privežemo na naftovod Družba.
- Mađarima su Amerikanci produžili rok da se mogu snabdevati sirovom ruskom naftom još godinu dana - podseća predsednik SRS za Studio B.
