"STANITE, SILAZIMO NA OVOJ STANICI!" Šešelj oštro o strašnim ucenama koje Srbija trpi

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je potrebno da neko kaže da Srbiji nije mesto na tzv. "evropskom putu" zbog ucena iz Brisela.

Foto: V. Danilov

- Stanite, silazimo na ovoj stanici - naveo je Šešelj.

Kaže da bismo možda bolje prošli kod Amerikanaca ako bismo zagorčali malo život EU.

Istakao je da nam je potrebno da se povežemo sa Mađarskom i privežemo na naftovod Družba.

- Mađarima su Amerikanci produžili rok da se mogu snabdevati sirovom ruskom naftom još godinu dana - podseća predsednik SRS za Studio B.