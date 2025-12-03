IZBORI SEČANJ, MIONICA I NEGOTIN (VIDEO)
ZAVRŠILI su se izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu. Saopšteni su rezultati.
Zna se pobednik, a to je vladajuća SNS, a zna se ko je koliko od opozicije dobio ili nije dobio ništa.
Ako opozicija koja je sada sastavljena od političara bivše vlasti, raznih grupa studenata u blokadi, takozvanim plenumima, raznih pokreta, nevladinih organizacija, "nezavisnih intelektualaca", i sličnih, jednom rečju sastavljena od svih i svakoga nastavi sa ovakvim delovanjem, još gorem rezultatu može da se nada na predstojećim Republičkim Parlamentarnim izborima.
