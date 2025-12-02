Politika

MESAROVIĆ ZAPOČELA ZVANIČNU POSETU SEVERNOJ MAKEDONIJI: Otvoriće biznis forum u Skoplju - evo koje važne poruke je poslala

В.Н.

02. 12. 2025. u 19:41

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović započela je dvodnevnu posetu Severnoj Makedoniji, gde će prisustvovali biznis forumu u Skoplju.

МЕСАРОВИЋ ЗАПОЧЕЛА ЗВАНИЧНУ ПОСЕТУ СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ: Отвориће бизнис форум у Скопљу - ево које важне поруке је послала

Foto: Ministarstvo privrede

Srpska ministarka započela je posetu obilaskom velike kompanije Pekabesko i vinarije Kamnik. 

-Kompanija ima 420 zaposlenih i dominantno se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda, suvomesnatih, ali i koja blisko sarađuje sa Republikom Srbijom i našim kompanijama. Na to sam posebno ponosna i zahvaljujem se potpredsedniku Vlade gospodinu Ivanu. Danas sam imala priliku da razgovaram sa direktorom kompanije obzirom da postoji potencijal ulaganja u Srbiju, potencijalnog otvaranja pogona, ali i proširenja asortimana proizvoda koje proizvode- rekla je Mesarović.

Kako dalje navodi, ova firma sarađuju sa mlekarom iz Blaca i Leskovca, ali i sa proizvođačima smrznutog voća i povrća iz naše zemlje.

-Sutra na biznis forumu u prisustvu 200 kompanija, što sa srpske što sa severnomakedonske strane, biće prilika da se saradnja proširi. Ono na šta sam posebno ponosna jeste činjenica da proizvodna oprema koja se koristi dolazi iz Srbije. Jedna višestruka saradnja. Ovo je dvosmerna ulica- zaključila je Mesarović.

Ministarka je dodala da je veoma ponosna što će sutra u prisustvu predsednika vlade Severne Makedonije otvoriti jedan od najvećih biznis foruma u prisustvu 200 privrednika, što iz Srbije što iz Severne Makedonije, s ciljem produbljivanja saradnje.

-Želimo da se naši proizvodi nađu u trgovinskim lancima u Severnoj Makedoniji i obrnuto. Mi ne pamtimo tako veliki biznis forum s tolikim interesovanjem. Razgovaraćemo i o velikim i značajnim infrastrukturnim projektima koji dalje povezuju i ekonomski produbljuju saradnju. Mi ćemo se ispred dve vlade boriti da to bude veća saradnja. Srešćemo se i sa trgovinskim lancima sa teritorije Severne Makedonije i na koji način mogu da se srpski proizvodi nađu na policama širom Severne Makedonije. Po prvi put sam u zvaničnoj poseti našim prijateljima. Zahvaljujem se domaćinima i vinariji Kamnik, koja je bila jedan od izlagača na Wine vision u Beogradu. Oni su orijentisani na kvalitet- rekla je potpredsednica Vlade Srbije.

(Dnevnik)

