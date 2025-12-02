Politika

REŽISER BLOKADER O STUDENTIMA BLOKADERIMA: Poverenje je srušeno (VIDEO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 16:43

REŽISER blokader Stevan Filipović poručuje da je poverenje među blokaderima srušeno.

РЕЖИСЕР БЛОКАДЕР О СТУДЕНТИМА БЛОКАДЕРИМА: Поверење је срушено (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- E sad pitanje je kako ponovo izgraditi poverenje posle svega što se desilo, posle tih sumanutih ograđivanja koja jako dugo već traju i ne vidim da se zaustavljaju od strane nekih Beogradskih fakulteta, odnosno većine pa onda to bude postavljeno na toj stranici studenti u blokadi, koja već sada nije kako da kažem, neki...grupa klinaca to je sada jedan entitet koji ima ozbiljnu političku moć i ta reč izgovorena ima ozbiljnu težinu.

I onda kad se neko ogradi od ne znam trideset saveznika i organizacija ili pojedinaca, nekih koji su poprilično izgarali ovoj borbi, to je pravljenje ozbiljne štete.

E sad da li je način možda na koji ja reagujem na to dolivanje ulja na vatru ili je, dakle, da li je problem u stilu, u načinu komunikacije ili mislite da je prosto važno da se to kaže, pa nije bitno na koji način se to kaže? - naveo je Filipović.

