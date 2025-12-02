VUČIĆ: Imaćemo još mnogo izbora, ajte da budemo fer

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas prilikom obraćanja nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje da će u Srbiji biti još mnogo izbora i da ne može da prihvati i podrži nasilje, već da poziva na dijalog i razgovore.

Foto: Tanjug

Vučić je ovo izjavio odgovarajući na pitanja novinara i komentarišući lokalne izbore održane u nedelju u Mionici, Sečnju i Negotinu, kao i veliki broj blokaderskih laži oko ovih izbora.

- Stalna kuknjava o batinašima i nasilju. Protiv sam svakog nasilja, užasnut sam kada visim da se neko tuče u izbornim kampanjama. Ajte da budemo fer, imaćemo još mnogo lokalnih izbora dok ne dođu parlamentarni i predsednički. Da se svi lepo umirimo i počnemo da razgovaramo, da ne mora svako biračko mesto da nam kao glavni kontrolori obilaze Kokanović, Manojlović i funkcioneri Zeleno-levog fronta, koji će da tuku i napadaju svakoga na koga stignu. Isto su to radili ovi iz Bravo, Sviće i ostalih organizacija u Sečnju. Umirite se, ljudi. I oni koji teraju ljude na sve to. Nemojte da smetnete sa uma, nema primedbi sa biračkih mesta. Prihvatili smo da se poništi biračko mesto u Jarkovcu, gde smo dobili sa 220 glasova razlike. Rekli smo - nema problema, evo poništite ih. Nigde nije bilo problema, ni u Negotinu, ni u Sečnju, ni u Mionici. Pričate o tome - pogledajte kakva tuča u kafani. A pogledajte ko sedi u kafani, a ko napada kafanu. U kafani sede pristalice SNS, a kafanu napadaju ovi koji su došli da ih napadnu. Jeste li videli komentar na N1? Na N1 kažu - revoltirani građani uzvraćaju. Golobradi, nenaoružani, sa sve šipkama, kamenicama. Lupaju stakla, udaraju ljude, napadaju ljude. O kom nasilju pričate? O pucnjima, ranjavanju čoveka nožem. Uvek su to oni uradili i svaki put su oni žrtve. Kada rane čoveka, niko ne zna ni ime ranjenog čoveka, jer Miloš Nikolić nije čovek, on je ćaci. Oni nisu ljudi, oni su ćacad, kao prasad - kaže predsednik.

Vučić je istakao da je jasno o kakvim lažovima je reč.

- Koliko god ljudi da pretuku, da rane, uvek su oni žrtve. Branka Lazić i svi novinari Informera su dozvoljene mete njima, samo što ih ne linčuju svaki put. Pipne li neko njihovu kameru, kao genocid da si počinio, protiv čega sam inače. Za mene nisu dozvoljene mete ni jedni ni drugi. Zato vas pozivam na dijalog. Ne možete da čestitate pobedniku. Je li vas neko tukao, maltretirao? Ništa vam se nije desilo. Na svim biračkim mestima sve u redu, potpisani zapsinici. Što ne priznate poraz i kažete - pobedio nas je neko ko je zaslužio poverenje građana - upitao je predsednik.

