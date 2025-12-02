NAROD NE TREBA DA BRINE Vučić: Imamo dovoljne količine goriva 204.000 tona dizela i 18.500 tona benzina, a naručili smo još

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se naciji, osvrnzuo se i na rezerve goriva kojima država raspolaže.

Kada god da se prekine platni promet to su ogromni problemi za kompaniju nerešivi. Ne samo jedne kompanije već cele Srbije. Mi danas ne možemo kada NIS potroši svoje operativne rezerve na benzinskim pumpama mi ne možemo NIS-u da dajemo kao država naše obavezne i robne rezerve. Ni NIS-u ni Lukoilu posle 13. decembra jel u tom slućaju cela država Srbija dolazi pod sankcije. Jer obavezne rezerve države i robne rezerve države pripadaju republici Srbiji. Tog trenutka cela država Srbija potpada pod sankcije američke vlade. Mi ćemo da dajemo naftne derivat, ali svim drugim koji ne pripadaju NIS-u. I onda sa čim ćemo se suočiti to je da imamo dovoljno goriva, da imamo dovoljno dizela, da imamo dovoljno benzina, sa kerozinom jedino baš nikakvih problema neće da bude. Avio saobraćaj će dobro da funkcioniše. Mi ćemo da imamo dovoljno i pročitaću sve brojeve da vidite šta sve radimo. Imaćemo dovoljno i do kraja januara. 15. januara mi presecamo u najgorem slučaju ako oni ne završe sa Arapima, Mađarima, Englezima… Imamo dovoljno goriva samo što će ljudi morati da idu na neke druge pumpe. A mi na to nismo naviknuti svi smo postali ljudi koji u porodicama imaju ne jedan automobi, neki imaju 2, 3, 4 automobila… Iako ima svega 327 NIS pumpi to je 48 odsto prometa. Zato što su te pumpe na najboljim mestima. Maksimizovali svoj profit. Postepeno su gasili male pumpe u malim mestima. Najbolje su ostavili i najviše zarađuju. I to će biti problem. Cela zemlja je pod protiskom mogućih sankcija. To ljudi moraju da imaju u vidu. Mi smo i do sada rizikovali, do ponedeljka. Onda ćemo odlučivati na dnevnom nivou.

Naručili smo joj 29.000 tona dizela plus 20.000 tona dizela 5.300 tona kerozina 38.000 tona benzina. Na današnji dan u našim rezervama, u operljativnim rezervama NIS ima dosta dizela i benzina, dobro ste to obavili. Mi imamo (u robnim rezervama) u Pančevu 24.400 tona dizela, 20.000 tona u Kovinu, 9.500 tona u Požegi. Ukupno 53.900 tona dizela samo u robnim rezervama. U obaveznim rezervama imamo 61.069 tona u Smederevu evrodizela, 44.622 tone u Ledincima, 14.949 t u Smederevu 29.955t u Kovinu. Negde oko 150.590 tona. Ukupno imamo preko 204.000 tona dizela, nema problema sa dizelom do kraja januara ni pod kakvim uslovima. Da trošimo koliko god hoćete. Ukupno 82 odsto troši dizel, 18 odsto troši benzin. Na to imamo 25.000 tona dizela u vojnim rezervama. Tako da niko ne treba da brine ništa.

Što se benzina tiče, malo manje, ali ne morate da brinete. Imamo nešto još u tiketima. U Nemačkoj 50.000 dizela. Mazuta imamo, što je u ovom trenutku strašno važno i zbog toplana i izbog električne energije imamo 54.500 tona mazuta, a godišnja potrošnja je oko 44.000 tona.

Što se benzina tiče imamo obaveznih rezervi 14.533 tone u Požegi i još 4.000 tona benzina u robnim rezervama.

Dljakle, nemamo mi problema sa gorivom, sa naftnim derivatima, otvorili smo nove kanale za uvoz.Ono sa čim imamo problem to je logistika. Gde će cisterne da pokupe naftne derivate, neki u Ledince, neki u Požegu… Postavlja se broj cisterni i viših troškova. Imamo bezbroj problema i mi ćemo na dnevnom nivou da zasedamo.

Ovo će ugroziti naš rast, mnogo stvari...Nikakve panike što se goriva tiče.

Oko gasa, mi još nemamo ugovor ukoliko do petka ne dobijemo ugovor mi u ponedeljak pokrećemo i nabavićemo gas na nekom drugom mestu. Novac je obezbeđen i rešićemo.