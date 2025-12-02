Politika

PRIVATIZACIJA PROTESTA I SUNOVRAT BLOKADERA (VIDEO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 11:33

Proteklih nedelja na „blokaderskoj“ sceni vlada samo jedan sukob, onaj između opozicije i studenata. Opozicioni lideri, predvođeni Draganom Đilasom, odlučili su da proteste u potpunosti privatizuju i pretvore u svoj politički rekvizit.

Foto: Printscreen/Jutjub/Lažomer

Da je situacija eskalirala, najbolje govore nedavni ispadi opozicionih poslanika, kao i javna ograđivanja studenata koji svakodnevno na društvenim mrežama poručuju da sa političarima „iste boje“ nemaju baš ništa.

Protesti su tako zapali u potpuni sunovrat, posebno nakon izbornog debakla u Negotinu, Mionici i Sečnju, gde su blokaderi politički pregaženi bez milosti.

Ceo tekst možete pogledati na linku ispod.

